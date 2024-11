Rasmus Højlund spolerte Bodø/Glimts drømmekveld på Old Trafford

De tilreisende fra Bodø måtte trolig gni seg i øynene da Evjen og Zinckernagel i løpet av noen få drømmeminutter vendte fra 0-1 til 2-1 i førsteomgangen i Manchester.

Like før pause vartet Rasmus Højlund opp med noen lekre detaljer da han kvitterte til 2-2 på Old Trafford. Kort tid ut i annen omgang fullbyrdet dansken snuoperasjonen med en kontant avslutning fra kloss hold.

Dermed måtte Kjetil Knutsens mannskap reise tomhendt hjem fra England til tross for en svært sterk prestasjon mot den engelske fotballgiganten.

– Verst tenkelig åpning

Før minuttet var spilt i Manchester klønet Glimt-målvakt Nikita Haikin det fullstendig til med ballen i beina. Russeren klarte ikke å rydde unna et tilbakespill under press fra Rasmus Højlund, og argentinske Alejandro Garnacho fikk slutt en enkel oppgave med å sette inn 1-0 på åpent mål.

– Det er bare én som kan ta på seg ansvaret for at det går helt galt, og det er Nikita Haikin. En grusom og verst tenkelig åpning, dessverre, sa Viaplay-ekspert Tor Ole Skullerud.

Like før tjue minutter var passert bøyde Håkon Evjen vakkert inn 1-1.

– Det eksploderer i svingen ved siden av oss. For et treff han får, Håkon Evjen! Pasningen fra Jens Petter Hauge er genial, og så venter vi på skudd fra Brunstad Fet. I stedet vender han opp, og så er skuddet lekkert plassert, utbrøt Skullerud.

– Mareritt

Få minutter senere skrudde Philip Zinckernagel på turboen ute til høyre, og dansken hamret til slutt inn 2-1 til gjestene.

– Drøm til mareritt for Amorim. Skuffelse til eufori for Glimt-supporterne, sa Viaplay-kommentator Kasper Wikestad.

I løpet av Amorims 26 siste hjemmekamper som Sporting-sjef slapp portugiserne inn mer enn ett mål kun én gang, skriver Opta. Bare to ganger tidligere har et bortelag scoret to mål på Old Trafford i løpet av de 23 første minuttene. Det skjedde sist i oktober 2012, da Amorim var Braga-spiller.

Like før pause utlignet Rasmus Højlund til 2-2. Kort tid etter sidebyttet skjøt Mason Mount ballen i tverrliggeren, før Højlund kort tid senere gjorde 3-2 for vertene. Med et kvarter igjen å spille var Glimt nær ved å skaffe seg en stor sjanse, men marginene var ikke på gjestenes side.

Benket flere profiler

Manchester United-journalist Andy Mitten skrev på X at 6714 Glimt-supportere var til stede på arenaen.

Kjetil Knutsen valgte å plassere profiler som Kasper Høgh, Ulrik Saltnes, Fredrik Sjøvold og August Mikkelsen på benken fra start. I annen omgang sendte Glimt-sjefen innpå både Høgh, Sjøvold og Saltnes, men tross flere farligheter holdt til det ikke til poeng.

Kommende søndag skal gultrøyene fra Bodø forsøke å sikre seriegull nummer fire på de siste fem årene. Knutsens mannskap tar imot allerede nedrykksklare Lillestrøm på Aspmyra.

Nederlenderen Tyrell Malacia var torsdag tilbake i Manchester United-elleveren for første gang på 550 dager. Venstrebacken ble tatt av til pause.

