Cham går inn i Alreks trenerteam: – Avslo flere tilbud som hovedtrener

Mange ble overrasket da Nordstrand ikke valgte å fornye kontrakten med Markus Cham, som førte laget til en hårsbredd unna opprykk denne sesongen. Nordstrand ledet sin avdeling i 3. divisjon lenge, men tap i de to siste kampene mot Asker og Frigg, gjorde at Asker knep opprykksplassen.

Det har imidlertid ikke manglet på jobbtilbud for Cham, som opplyser at han har fått tilbud både i Oslo og utenfor Oslo om å bli hovedtrener. Likevel har 37-åringen valgt å gå inn i Groruds trenerteam, og bli assistent for Andreas Alrek de to neste sesongene.

– Jeg fikk en del henvendelser fra klubber som gjorde at jeg kunne fortsatt som hovedtrener, og det var gode tilbud både i og utenfor Oslo, og det var tilbud fra samme nivå som Grorud. Det var flere tilbud der som speilet mine ambisjoner og som matchet meg bra, men da jeg ble kontaktet av Grorud og forespurt om jeg kunne tenkt meg å bli assistenten til Andreas tok jeg egentlig det valget ganske kjapt, sier Cham til Dagsavisen og fortsetter:

Les flere saker fra lokalfotballen her

– Vil utvikle meg og lære

– For meg handler det om at jeg skal bli en bedre trener, og i Grorud vet jeg at jeg vil få muligheten til å utvikle meg og lære, men samtidig også være med på å utvikle deres prosjekt. Jeg liker det fokuset de har på å utvikle spillere, og mener den jobben her er veldig spennende med tanke på min egen utviklingskurve som trener, forteller Cham.

Han skjønner at enkelte kan stusse over at han nå velger å gå tilbake til å bli assistent, men understreker at han fortsatt har mye å lære.

– Det er fortsatt sånn at jeg har ambisjoner om å bli hovedtrener på høyest mulig nivå. Det er noe alle vet, men om det blir om ett år eller fire år har ikke så mye å si. Jeg tenker mer på hvordan jeg kan utvikle meg, og hvilke steg jeg kan ta som trener. Man trenger ikke være hovedtrener for å utvikle seg, og nå tar jeg de årene har i Grorud der jeg skal bidra med alt jeg har og gi 100 prosent, på et sted der jeg kan lære mye, sier han.

Hos Grorud er de veldig glade for å få Cham inn i trenerteamet. Spesielt med tanke på hvor ettertraktet Cham var etter årets sesong.

– Det at Markus hadde så mange tilbud, også bedre økonomiske tilbud og tilbud som hovedtrener, men valgte Grorud sier sitt om hvor mye han ønsker å være her. Det elsker jeg, da han har en indre drivkraft og en lidenskap for det han gjør som er veldig motiverende. Han var veldig ettertraktet etter den sesongen han har lagt bak seg, så vi gleder oss alle veldig til at han skal komme og jobbe med oss, forteller Alrek.

Les også: Markus Cham ferdig i Nordstrand: – Ble overrasket og satt ut (+)

Hånd i hanske

Hans bakgrunn både som hovedtrener og som spiller var også en stor del av grunnen til at Grorud og Andreas Alrek ønsket Cham med inn i trenerteamet.

– Det å få inn Markus passer oss som hånd i hanske. Vi har vært imponert over det arbeidet han har lagt ned over tid, og jeg synes det er underkommunisert hvor bra han gjorde det med den Nordstrand-stallen han hadde til rådighet i år. Vi er veldig godt fornøyd med å få han inn, og som tidligere hovedtrener har jeg ingen problemer med å overlate styringen til han da jeg skal på A-kurs, forteller Andreas Alrek til Dagsavisen.

Med Alrek som hovedtrener og Cham som assistent får Grorud to trenere som ser ganske likt på både det å utvikle spillere, men også mennesket bak spillerne. Det var naturligvis også et pluss for Alrek.

– Han er god på individuell trening, og flink til å bygge relasjoner med spillerne og trykke på riktige knapper der. Han er hardtarbeidende og innovativ, da han til nå har fått gode resultater i klubber med begrensede midler. Nå får han litt flere ressurser til sin disposisjon, og vi gleder oss til å se hva han kan få ut av det. Han har også en god spillerbakgrunn, som vi ønsket å få inn mer av i teamet, og setter selv en standard i treningsarbeidet som spillerne må følge opp, fortsetter Alrek i sin begrunnelse.

Les også: Nordstrand-profilen gir seg etter trenersparking: – Viser ambisjonsnivået til klubben (+)

Høye ambisjoner

Begge kjenner hverandre godt fra før, og er venner utenfor banen, men sier at de skal klare å finne en god måte å løse det på å jobbe så tett sammen som de nå skal.

– Samtidig som vi kjenner hverandre godt, har vi ingen problemer med å stille krav og være tøffe mot hverandre. Jeg ønsker både av Markus og de andre i teamet at de skal utfordre meg, da det er slik vi kan utvikle oss som trenere. Vi har mye respekt for hverandre, og begge er opptatt av å ta tak og sørge for egen utvikling, så jeg tror vi kommer til å løse det bra, forteller Alrek.

I år startet Grorud litt trått, og varierte en god del gjennom sesongen, før de avsluttet sesongen med ni kamper ubeseiret. Det gjør at ambisjonene for neste år blir enda høyere enn foran årets sesong.

– Jeg mener Grorud er en klubb som bør være helt i toppen av PostNord-ligaen. De hadde en veldig bra avslutning på årets sesong, og har gjort veldig mye bra i en sesong der spillergruppa ble satt litt på ny og fikk mange nye krav av et nytt trenerteam. Det er ikke sånn at jeg skal inn og revolusjonere mye av det Grorud har gjort, da veldig mye av det er bra, men så er det kanskje på noen punkter jeg kan bidra til å løfte det enda et hakk, forteller Cham.

Les også: Ferdig i VIF: – Den mest meritterte spilleren vi har (+)

Les også: Kjelsås avsluttet med fiasko, Grorud ble nest beste Oslo-lag (+)