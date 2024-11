Arteta med krav til Ødegaard & co. – vil se et hensynsløst Arsenal

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det trenger slett ikke å bli enkelt. Manchester City tapte 1-4 samme sted bare for noen uker siden mens Ruben Amorim fremdeles var trener i Portugal og ikke i Manchester United.

Arsenal har ikke scoret på sine fire siste kamper borte i europacupene, og senest ble det 011 mot Inter i Milano.

Der har plassert dem på 12.-plass i ligaspillet. Kun de åtte beste er automatisk kvalifisert til playoffkampene.

Arteta vet av bortekampene er nøkkelen til avansement.

– Vi er nødt til å forbedre oss. Vi dominerte mot Inter, og vi skulle ha vunnet, men vi gjorde det ikke. Realiteten er at vi må avgjøre kampene, og for å klare det må vi bli mer hensynsløse og effektive innenfor 16-meteren, sa Arteta under mandagens pressekonferanse i den portugisiske hovedstaden.

Sporting er ubeseiret i ligaspillet og ligger på 2.-plass med sine 10 poeng.