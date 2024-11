Johan Kaggestad er død – løpetreneren som ble kommentatorlegende

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Han sovnet stille inn lørdag kveld etter lang tids kamp mot sykdom, melder TV 2.

Kaggestad ble alvorlig syk høsten 2020.

For mange ble Kaggestad synonymt med sommer og sykkel. Da TV 2 startet sykkelsatsingen i 2003, var nemlig Kaggestad mannen som loset nordmenn gjennom timer med Tour de France på skjermen.

Kaggestad og makker Christian Paasche, som kom inn året etter, ble etter hvert et radarpar i kommentatorboksen.

I tillegg til sin ekspertise har faste innslag som «landbrukshalvtimen» og uttrykk som «vær klar over det» gjort Kaggestad udødelig blant norske TV-seere.

For «landbrukshalvtimene» og sin deling av kunnskap og lidenskap for Frankrike ble Kaggestad i 2012 utnevnt til ridder av den franske Ordenen for kunst og litteratur.

Trener

Kaggestad vokste opp i Oslo, der han drev aktivt innen flere idretter. Han var en periode inne på juniorlandslaget i langrenn, og som fotballspiller fikk han med seg NM-finale for Lyns juniorlag og noen kamper for a-laget.

Likevel er det som løper han gjorde seg mest bemerket. Han var en periode en del av friidrettslandslaget, men i konkurranse med løpere som brødrene Arne og Knut Kvalheim og Per Halle klarte han aldri å etablere seg i toppen.

I løpsmiljøet ble han nok likevel best kjent som trener. Han var landslagstrener i ni sesonger, som resulterte i 13 medaljer i OL, VM og EM. Spesielt hadde han suksess som trener for Ingrid Kristiansen, som lenge hadde verdensrekorden i maraton.

Han støttet også Jack og Grete Waitz gjennom sistnevntes karriere. En karriere som blant annet endte i ni seire i New York Marathon og VM-gull i 1983, det første gullet som ble delt ut i et verdensmesterskap i friidrett.

Allsidig

Utenfor friidretten har han blant annet vært fysisk trener for Vålerengas fotballherrer, en del av Peter Müllers støtteapparat på skøytelandslaget og sportslig koordinator for en rekke sommeridretter i Olympiatoppen.

Kaggestad, som var utdannet diplomøkonom fra BI, var med på å starte skoprodusenten Nikes satsing i Norge på 1970-tallet.

Han var dessuten en pioner på bruken av fysisk aktivitet i behandlingen av psykiatriske pasienter, og jobbet deltid med dette ved Modum bad i en årrekke.

Kaggestad giftet seg med kona Jeanette i 1968. De fikk etter hvert tre barn og bosatte seg i Vikersund i Modum.

I oktober 2022 ble Kaggestad tildelt Norske sportsjournalisters forbunds ærespris.

