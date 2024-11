Storhamar slo Vålerenga igjen – fortsatte seiersrekken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det sto 1-1 etter to perioder, men i det 44. minutt tok Storhamar ledelsen. Andreas Martinsen sørget for det.

Mot slutten tok Vålerenga ut målvakten i en desperat jakt på et utligningsmål. Det utnyttet Storhamar nådeløst og scoret to mål i løpet av et drøyt minutt. De ble satt inn av Cole Schneider og Andreas Dahl.

Villiam Haag sendte VIF i føringen ti minutter ut i kampen. Vertene slo tilbake ved Martin Rønnild på tampen av midtperioden.

Tre av Vålerengas seks tap i høst har kommet mot Storhamar. I oktober vant de regjerende dobbeltmesterne 2-1 i egen hall, og for en uke siden fikk de med seg 5-2 fra Jordal i Oslo.

Storhamar har 14 strake seirer, men måtte tidligere i uken ut i forlengning for å slå lavt plasserte Stjernen. Lagets hittil eneste serietap kom mot Stavanger Oilers 29. september.

På tabelltoppen har Storhamar 51 poeng fra 19 kamper. Nærmest er Oilers med 46 poeng og to kamper flere spilt enn rivalen. Rogalendingene banket Lørenskog 10-3 på borteis lørdag.

