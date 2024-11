De norske curlingherrene vant bronsefinalen i EM – slo Sveits

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tidligere fredag brast gullhåpet for de norske curlingherrene da de tapte 2-8 for Tyskland i semifinalen. De kunne likevel slippe jubelen løs da de beseiret Sveits i bronsekampen et par timer senere.

Det ble en jevn og poengfattig start på kampen da det sto 1-1 etter tre omganger. I den fjerde omgangen løsnet det imidlertid for nordmennene som gikk opp i 4-1-ledelse.

Lagene vant så annenhver omgang 1-0, og de norske curlingherrene vant dermed til slutt bronsefinalen 7-4.

I tillegg til skip Ramsfjell utgjør Gaute Nepstad, Bendik Ramsfjell og Martin Sesaker det norske laget.

På kvinnesiden ble Norge nummer sju etter å ha tapt 4-5 i den siste kampen mot Skottland. På laget hadde skip Marianne Rørvik med seg Eilin Kjærland, Mille Haslev Nordbye og Kristin Skaslien.

Norge har sikret deltakelse i neste års VM for både menn og kvinner.

