Norge i trøbbel i curling-EM – tapte for Nederland

DDet betyr at Norge bør slå både Italia og Sveits i de kommende kampene i grunnspillet. Skip Ramsfjell og lagkameratene hans skal også møte Tsjekkia før en eventuell semifinale, og det er sannsynlig at tre seirer blir nødvendig for å avansere.

Det norske laget sto med tre seirer på fem kamper før møtet med nederlenderne. Starten på tirsdagens kamp var solid, og Norge ledet 3-0 etter tre omganger.

Deretter snudde trenden i en grusom fjerdeomgang der Nederland tok fire poeng. Derfra tok lagene poeng i annenhver omgang, og nederlenderne med skip Wouter Goesgens sikret seg en viktig 8-6-ledelse etter åtte omganger.

Svakeste kamp

– Dette har klokkeklart vært den svakeste kampen til Norge i dette mesterskapet, fastslo Eurosport-kommentator Thoralf Hognestad.

Det ble nok et nederlandsk poeng i niende omgang, og Norge sto foran en vanskelig oppgave med sistestein i den avgjørende omgangen. De hadde bare ett poeng inne før siste stein, og dermed ble kampen stoppet med 1-0 til Norge i siste omgang.

Foruten Magnus Ramsfjell spiller Gaute Nepstad, Bendik Ramsfjell og Martin Sesaker for Norges EM-lag. Neste kamp er mot Italia onsdag morgen.

Håpet lever

Norges kvinnelag tapte 6-8 for Sverige og slo Ungarn 9-5 i sine to kamper tirsdag. Laget med Marianne Rørvik som skip har vunnet tre av sine sju kamper og ser ikke ut til å ta seg videre til semifinalene. Det er imidlertid tett bak tettrioen Sveits, Sverige og Italia, og håpet er ennå ikke ute.

Begge de norske lagene ligger godt an til å holde seg innenfor de åtte beste, som gir VM-plass neste år.

