Verdensener Sinner dominerer i Torino – slo Fritz med Pirlo på tribunen

I duell med amerikanske Taylor Fritz vant Sinner med settsifrene 6-4, 6-4. Italieneren innledet ATP-sluttspillet på hjemmebane med seier i strake sett mot Alex de Minaur søndag.

Tirsdag var Pirlo på plass da Sinners feilfrie start på sesongfinalen fortsatte. Italieneren er sammen med Fritz en del av Ilie Nastase-gruppen. Det samme er De Minaur og Daniil Medvedev.

Sinner har vært tennissportens ubestridte ener denne sesongen med hele sju titler, hvorav to av dem kom i Australian Open og US Open. Han vant i tillegg Masters-turneringene i Shanghai, Cincinnati og Miami. Italieneren sto over Masters-turneringen i Paris, den siste før ATP-finalen, på grunn av et virus.

28. september opplyste Det internasjonale antidopingbyrået (Wada) at det hadde anket Sinners mye omtalte dopingsak til CAS. Wada ønsker at italieneren skal utestenges fra idretten i en periode på mellom ett og to år etter at han tidligere i år avla to positive tester som viste lave nivåer av clostebol. Det er et anabolt middel som står på dopinglisten.

– Vi vet fortsatt ingenting. Det er ikke en behagelig situasjon å være i, men vi er optimistiske, sa Sinner til pressen foran sesongfinalen i Torino.

Tennisspilleren hevder selv at han hadde fått stoffet i kroppen som resultat av smitte fra et medlem av støtteapparatet som hadde brukt en reseptfri spray mot et lite sår. Det dreide seg om en fysioterapeut som hadde hatt stoffet på hendene da han behandlet Sinner.

Tennisens integritetsbyrå (Itia) konkluderte med at vitenskapelige eksperter mente Sinners forklaring var troverdig. Saken skal likevel behandles hos CAS.

