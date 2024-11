Erstatningskrav på flere hundre millioner mot Oslo kommune i Campus Ekeberg-saken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kommer fram i et erstatningskrav som ble sendt til Oslo-byrådets avdeling for utdanning denne måneden, og som NTB har fått innsyn i.

– Vi har hatt god dialog med det nye byrådet. Det er enighet om at kommunen skal erstatte utgiftene vi har hatt i prosjektet så langt, sier generalsekretær Magne Brekke i Oslo idrettskrets til NTB.

– Vi håper at dette lander på en minnelig måte før jul, sier Brekke, som legger til at kommunen har gitt dem beskjed om å sende et erstatningskrav.

– Gode diskusjoner

I august ble det kjent at Oslo kommune har overtatt prosjektet med å bygge et nytt idrettsanlegg på Ekeberg, ofte omtalt som Campus Ekeberg.

Oslo Idrettskrets og Bækkelagets Sportsklub (BSK) krever full dekning av det de omtaler som «kostnader vi er påført av Oslo kommune som en konsekvens av kommunens ønsker, krav, spesifikasjoner og prosesser relatert til utvikling av Campus Ekeberg».

Totalsummen på erstatningskravet er 243.433.970 kroner. Mesteparten av summen dreier seg om prosjektkostnader og finansieringskostnad.

– Vi har hatt gode diskusjoner om hvordan vi skal gjøre opp den regningen, forteller Brekke.

Oslo kommune melder det samme.

– Vi har mottatt krav fra OIK og BSK, og forhandlinger pågår nå. Det er god dialog mellom kommunen og idretten, og vi håper å komme fram til en god løsning, sier byråd Julie Remen Midtgarden til NTB.

Varsel

I tillegg vil det komme ytterligere et krav dersom kommunens planer for prosjektet på Ekeberg ikke ivaretar OIKs behov. OIK nevner kostnader som er nødvendige dersom man må reetablere Osloidrettens hus og andre kostnader knyttet til Ekeberghallen.

«Per dato estimerer vi et slikt krav til å være i størrelsesorden 200-300 millioner kroner», heter det i kravet.

– Vi har felles forståelse med byrådet om at kommunen skal realisere de behov OIK og BSK har på Ekeberg, men hvis så allikevel ikke skulle skje, varsler vi om et mulig krav, sier Brekke.

Bækkelaget vil også kunne fremme et krav dersom kommunens byggeplan ikke ivaretar de driftsmessige behovene til BSK og Norway Cup. I tillegg krever både OIK og BSK full kompensasjon for merkostnader ved videre arbeid med erstatningskravet, noe de mener vil innebære omtrent 150.000 kroner i måneden fra 1. desember.

