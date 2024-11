Høgmo skal hjelpe nytt NFF-utvalg – Toppserien kan bli endret

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er veldig glad for at Høgmo har takket ja. Vi kan dra nytte av hans bakgrunn som landslagssjef for kvinnene og fra klubbfotball både i inn- og utland, sa Klaveness.

Høgmo har ledet herre- og kvinnelandslaget til Norge. Den siste trenerjobben var i Japan og Urawa Red Diamonds. Det engasjementet tok slutt i august.

Etter det NTB forstår, skal utvalget blant annet vurdere om det skal være tolv, ti eller åtte lag i Toppserien i framtiden.

Utvalget ble presentert på en pressekonferanse på Ullevaal stadion mandag. Jon Mørland skal lede utvalget som skal jobbe fram til april.

Han får med seg nestleder Inge Henning Andersen i Norsk Toppfotball og nestleder Cecilie Gotaas Johnsen i Toppfotball Kvinner.

Utvalget skal blant annet vurdere dagens organisering, se på tidligere tiltak og vurdere endringer i toppseriestrukturen og cupen.