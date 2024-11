4000 politifolk skal garantere for sikkerheten under Israels møte med franske stjerner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De 4000 politifolkene skal garantere sikkerheten på og rundt kamparenaen og på offentlige transportmidler som skal frakte fans til og fra Stade de France-anlegget.

De massive grepene kommer en uke etter at israelske fans ble utsatt for vold under en fotballkamp i Amsterdam.

– Det er konteksten og spenningene som gjør dette til en høyrisikobegivenhet for oss, sier politisjefen i Paris, Laurent Nuñez, til den franske kringkasteren BFM TV.

Han legger til at politiet «ikke vil tolerere» noen form for vold.

«Forsterket» sikkerhetssjekk

Nuñez opplyser videre at 2500 politifolk vil bli utplassert rundt Stade de France, som ligger nord i den franske hovedstaden Paris. I tillegg vil 1500 andre være på plass i sentrum og på offentlig transport.

– Det vil være en antiterror-sikkerhetssone rundt stadion, sier Nuñez.

Den normale sikkerhetssjekkene i inngangen vil bli «forsterket», blant annet i form av at bagasje blir gjennomsøkt.

De franske arrangørene har vært i kontakt med israelske myndigheter og sikkerhetsstyrker for å forberede gjennomføringen av kampen.

Spilles som planlagt

Israelske fans ble i forrige uke overfalt etter en fotballkamp i Amsterdam. Fem personer ble behandlet på sykehus og mange ble arrestert etter angrepene.

Søndag arresterte nederlandsk politi flere personer for å ha deltatt i en demonstrasjon i sentrum av Amsterdam som var blitt forbudt etter voldshandlingene for noen dager siden.

Frankrikes innenriksminister Bruno Retailleau bekreftet fredag ​​at kampen mellom Frankrike og Israel går som planlagt.

