Storseier til Wild – Zuccarello leverte assist

Nordmannen var involvert i Wilds 3-0-scoring litt over halvveis ut i første periode. Det var russiske Kirill Kaprizov som fikk æren av å sende pucken i mål med et knallhardt håndleddsskudd.

Etter en målløs andreperiode forsøkte Ducks å sette i gang en snuoperasjon. Robby Fabbri reduserte til 3–1 tidlig i perioden, før Wilds Marco Rossi punkterte kampen drøyt fem minutter før slutt.

Kaprizov satte inn sitt andre mål for kvelden med to minutter igjen på klokka. Ducks fikk nok et trøstemål ved Mason McTavish ti sekunder før kampen var over. Dermed endte det med 5-2-seier for Wild.

Laget fra Saint Paul har startet sesongen knallsterkt og står etter fredagens kamp med ti seiere og fire tap. Zuccarellos lag ligger nå på andreplass i den vestlige konferansen i NHL.

Ducks har derimot tapt fire strake kamper. California-laget ligger på 14. plass i den vestlige konferansen med fire seiere og ni tap.