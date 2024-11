Så mange poeng var Caroline Graham Hansen unna å vinne Gullballen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er den franske sportsavisen L’Equipe, som er medarrangør av Gullballen-utdelingen, som har publisert enkelte nøkkeltall fra årets utdeling.

Graham Hansen var i forkant av prisgallaen i Paris nylig pekt på som en mulig vinner av det prestisjetunge trofeet.

En annen Barcelona-stjerne, Aitana Bonmatí, gikk til topps for annet år på rad med 675 poeng. Graham Hansen endte på 392 poeng på plassen bak.

Graham Hansen fikk toppscore fra Brasil, Canada, Spania, Japan og Norge. TV 2-journalist Christina Paulos Syversen stemte for Norge.

Utvalgte journalister fra en lang rekke nasjoner avga stemme i kåringen og bidro til utfallet. Hver av de stemmeberettigede skulle rangere de ti spillerne de mente hadde vært best i verden forrige sesong.

Spilleren på toppen av listen ble tildelt 15 poeng, mens nummer to fikk 12. Deretter ble det utdelt 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 og 1 til de åtte siste.

Graham Hansen leverte strålende for et Barcelona-lag som gjorde rent bord forrige sesong. I mesterligafinalen ble det seier mot Ada Hegerbergs Lyon. I den spanske ligaen ble det gull for femte sesongen på rad.

Det var første gang at Graham Hansen var nominert til Gullballen. Mange stusset over at hun ikke var blant de utvalgte også forrige sesong.

Manchester City-stjernen Rodri gikk til topps i herrenes kåring. Han fikk 41 poeng mer enn Real Madrid-vingen Vinicius Junior.

Erling Braut Haaland ble nummer fem i den gjeve kåringen. Han slo blant annet Kylian Mbappé med tolv poeng. Opp til vinneren hadde den norske superspissen hele 750 poeng.

