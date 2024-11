Arteta om Ødegaard på landslaget: – Vi får se hvordan det går

– Alle i troppen er klare til å starte kampen, sa Arteta på fredagens pressekonferanse.

Arsenal møter Chelsea søndag ettermiddag.

Ødegaard var likevel ikke blant navnene Ståle Solbakken leste opp i landslagsuttaket tirsdag. Landslagssjefen utelukket imidlertid ikke at Ødegard kan bli tatt ut på et senere tidspunkt dersom han blir spilleklar.

– Vi får se hvordan det går, hvordan han trener i morgen. Han er skadefri og klar. Og så tar vi beslutningene mellom de tre partene (landslaget, Arsenal og Ødegaard), sa Arteta.

Under tirsdagens pressekonferanse ville ikke Solbakken spekulere i at Arsenal har interesse av at Ødegaard ikke spiller for landslaget.

– Vi kan ikke begynne med de teoriene der. Jeg holde ikke tilbake noe informasjon, sa landslagssjefen, som overfor NTB var tydelig på at det ikke er aktuelt å hente kapteinen til Norge eller bruke ham inn mot troppen med mindre han kan spille.

Ødegaard skadet seg da Norge spilte mot Østerrike i nasjonsligaen i september. Onsdag fikk han sitt første innhopp etter skadeoppholdet da Arsenal tapte 0-1 for Inter.

14. og 17. november spiller Norge mot Kasakhstan og Slovenia i de siste oppgjørene i nasjonsligaen.

(©NTB)