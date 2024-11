Nasjonsligaen for kvinner: Frankrike blir tøffest

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kampene er en del av A-divisjonen og gjøres unna i første halvdel av 2025. Norge spiller de to første i februar, deretter to i april og to i månedsskiftet mai-juni.

En god plassering i gruppen vil gi gunstig seeding når VM-kvalifiseringen skal trekkes. Skulle Norge rykke ned, vil veien til 2027-mesterskapet bli svært lang og bratt.

Norge har kvalifisert seg for alle de ni tidligere VM-sluttspillene.

Unngikk de beste

I torsdagens trekning var Gemma Graingers norske landslag seedet på nivå tre. Med maksimal uflaks kunne begge fjorårets VM-finalister, Spania og England, ha havnet i Norges pulje.

De fire gruppevinnerne i A-divisjonen skal neste høst spille om nasjonsligatittelen. Dette er gruppeoppsettet:

VM-kvalifiseringen i 2026 skal avgjøres med det samme divisjonssystemet. Topp-to-plassering i nasjonsligaen garanterer fortsatt A-status og gunstig seeding. Tredjeplass innebærer kvalifisering mot et lag fra B-divisjonen, mens sisteplass betyr direkte nedrykk.

EM neste

I VM-kvalifiseringen går de fire gruppevinnerne i A-divisjonen rett til mesterskapet, mens det blir omspill om de øvrige plassene. Noen lag fra B- og C-divisjonene får være med der.

Frankrike ansees som det tøffeste laget for Norge å møte.

Norge spiller 29. november (i Larne) og 3. desember (i Oslo) mot Nord-Irland om en plass i neste års EM-sluttspill i Sveits.

I semifinalen ble Albania slått 14-0 over to kamper.

---

FAKTA

Nasjonsligaens A-divisjon ble trukket slik:

* A1: Tyskland, Nederland, Østerrike, Skottland

* A2 Frankrike, Island, Norge, Sveits

* A3: Spania, England, Belgia, Portugal

* A4: Italia, Danmark, Sverige, Wales

---