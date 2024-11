2200 aksjonærer redder Lyn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

For tredje år på rad er Lyn involvert i opprykkskamp. Skulle de klare å ta det siste steget opp i Eliteserien, står de for en historisk bragd.

Ingen norske lag har tre strake opprykk til øverste nivå.

Men satsingen har kostet og den dekkes inn av den årlige emisjonen som nå snart har nådd taket på seks millioner kroner.

Stort engasjement

– Vi er den mest medlemsstyrte klubben i Norge, det viser hvilket engasjement som er rundt klubben, sier daglig leder, Anders Palm til Dagsavisen.

I tråd med den sportslige stigningen i kvalitet har man investert både i trenerapparat og sportslig leder og da opprykket kom til OBOS-ligaen var det behov for å styrke administrasjonen.

Det er opprettet et akademi for spillere fra 13 år og det hører også med at annetlaget rykket opp til 3. divisjon i høst.

– Utviklingen har gått fort i denne klubben, men det er fantastisk å se den støtten vi får, sier Palm, som kom inn som daglig leder foran denne sesongen.

Klubben har opplevd litt vokseproblemer ved at også økte krav til arrangementene slår inn.

Daglig leder Anders Palm liker engasjementet rundt Lyn. (Reidar Sollie)

Fire hjemmebaner

Palm og kollega Bjørn Gohn Jønsberg har nok å organisere, blant annet ved at Lyn har spilt på fire hjemmebaner i år. Den siste seriekampen spilles på KFUM Arena og hvis laget får en hjemmekamp i kvalifiseringen, blir den også spilt der.

– Jeg mener jo at topplagene i Oslo (unntatt VIF) spiller med handikap fordi vi ikke har baner som er godkjent, sier Palm.

Baneflyttingen har også medført ekstrakostnader, både praktisk og økonomisk.

Over 16 millioner

Den første emisjonen ble foretatt i 2021 og medregnet den siste som nå pågår, har cirka 2200 aksjonærer tilført klubben netto 16, 3 millioner kroner, skriver aksjeselskapet i sin redegjørelse til medlemmene.

– De fleste av disse er medlemmer som bidrar med små og mellomstore summer. Dette i kontrast til andre klubber rundt oss som gjerne lener seg på noen få investorer, sier Palm.

Lyn kan i teorien også ta steget opp i Eliteserien. Hvor lang den veien kan bli, blir avgjort etter siste serierunde i OBOS-ligaen mot Moss på Ekeberg kommende lørdag.

Lyn havner i beste fall på 4. plass i en serie der nummer 3,4,5 og 6 skal ut i kvalifisering. Moss ender uansett på 3. plass. Vålerenga og Bryne har rykket opp.

Opprykksfinalen mellom laget som ender tredje sist i Eliteserien og laget som vinner den interne kvalifiseringen i OBOS-ligaen spilles ikke før søndag 8. desember.

Budsjettet for 2025 settes ikke opp før laget vet hvilken divisjon det skal spille i.

FAKTA

Lyns underskudd i opprykksårene:

2022: Minus 7 millioner. (Fra 3. til 2. divisjon)

2023: Minus 5,5 millioner. (Fra 2. divisjon til OBOS-liga)

2024: Minus 5 millioner (stipulert) Kjemper om opprykk til Eliteserien.

Kilde: Lyn 1896

