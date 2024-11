Rushfeldt Deila-tvillingene tatt ut til EM – Hergeirssons gikk i surr i uttaket

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det ble klart da landslagssjef Thorir Hergeirsson tirsdag tok ut troppen som skal spille EM i Østerrike, Ungarn og Sveits i november og desember.

Odense-proff Thale Rushfeldt Deila har allerede vunnet OL og EM og står med 49 landskamper. Esbjerg-spiller Live har seks landskamper.

Like og ulike

Under uttaket gikk landslagssjefen i sur da han skulle snakke om de to tvillingene som er svært like av utseende. Han snakket om Thale da han skulle presentere Live.

– De er ganske like, men også ulike. Live er robust og har litt av de samme egenskapene som søster Thale. Hun skal inn å gjøre jobben. Ikke noe bullshit, sa Hergeirsson om uttaket.

De to spilte landskamp sammen for aller første gang nylig. Nå blir det også mesterskapsdeltakelse for døtrene til fotballprofilen Ronny Deila.

Idrettsgener har de også fra mammaens familie. Onkel er Sigurd Rushfeldt.

Med i den norske EM-troppen er også et annet norsk tvillingpar: Silje Solberg-Østhassel og Sanna Solberg-Isaksen.

– Hovedoppgaven er alltid å ta ut det mannskapet vi tror er best for Norge. Det er gode spillere som blir med og blir valgt bort, sa landslagssjef Hergeirsson.

Stjerneforfall

Etter OL-gullet i Paris i august er flere nøkkelspillere borte fra det norskje kvinnelandslaget. Kaptein Stine Oftedal Dahmke (lagt opp), Nora Mørk (gravid), Veronica Kristiansen (gravid) og Vilde Ingstad (skade) er alle utilgjengelige til det kommende EM-sluttspillet.

Det samme er Marie Davidsen, som har vært Norges tredjekeeper i en periode. Også hun er gravid.

Som følge av dette var flere langt mindre meritterte spillere med i troppen landslagssjef Hergeirsson presenterte tirsdag. Én av dem er Storhamar-målvakten Eli Marie Raasok.

Inne i varmen er også Storhamar-duoen Ane Cecilie Høgseth og Anniken Obaidli. Sistnevnte er mesterskapsdebutant i en alder av 29 år og en liten overraaskelse i troppen.

Hergeirsson har allerede ledet Norge i sin siste kamp på norsk jord. Etter EM er han ferdig i jobben og blir erstattet av Ole Gustav Gjekstad. Dermed er en epoke over i norsk håndball.

– Hva gjør jeg neste år på denne dagen? Jeg kommer sikkert til å få abstinenser, sa islendingen tirsdag.

Storfavoritter

Hergeirsson sa under forrige samling i oktober at han håper å ha elleve kamper igjen før han trer av. Da er i så fall EM-finalen i Wien med i opptellingen til islendingen.

Norge har vunnet de tre siste europamesterskapene og må tross stjerneforfallene finne seg i å være storfavoritter også denne gangen. I 2022 ble det finaleseier over Danmark med 27-25.

Årets EM blir det første med 24 lag. Norge møter Østerrike, Slovenia og Slovakia i gruppespillet i østerrikske Innsbruck. Første kamp spilles 28. november.

I oppkjøringen til mesterskapet skal EM-troppen spille Golden League-turnering i Danmark 21., 23. og 24. november. Der venter kvalifisert motstander i form av Danmark, Romania og Nederland.

FAKTA

Dette er troppen til håndball-EM i desember:

Målvakter: Katrine Lunde (Vipers Kristiansand), Silje Solberg-Østhassel (Vipers Kristiansand), Eli Marie Raasok (Storhamar).

Utespillere: Maren Aardahl (Odense), Kari Brattset Dale (Györ), Ane Cecilie Høgseth (Storhamar), Camilla Herrem (Sola), Sanna Solberg-Isaksen (Esbjerg), Emilie Margrethe Hovden (Györ), Marit Røstberg Jacobsen (Esbjerg), Stine Ruscetta Skogrand (Ikast), Ingvild Bakkerud (Ikast), Kristine Breistøl (Györ), Live Rushfeldt Deila (Esbjerg), Henny Reistad (Esbjerg), Thale Rushfeldt Deila (Odense), Anniken Obaidli (Storhamar), Maja Furu Sæteren (Larvik), Kristina Sirum Novak (Brest Bretagne).

