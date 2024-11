14-åring straffet for doping i Russland – utestengt i lang tid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var i mai 2023 at talentet avga en prøve som viste spor av turinabol. Fram til i høst var ikke saken offentlig kjent.

– Utøveren har ikke kunnet forklare hvordan det forbudte stoffet har havnet i kroppen hennes, sier en representant til Tass på vegne av Russlands antidopingbyrå (Rusada).

Ifølge nyhetsbyrået er den 14-årige svømmeren tidenes yngste til å bli utestengt i russisk idrett. Russland har i lang tid hatt et dopingproblem, og de siste årene har det vært flere eksempler med unge utøvere.

I 2022 ble kunstløperen Kamila Valijeva som 15-åring kastet ut av Beijing-OL. Årsaken var at det underveis i lekene ble kjent at hun noen måneder før hadde testet positivt på hjertemedisinen trimetazidin.

Tass skriver at 17 russiske utøvere for tiden soner en utestengelse de fikk da de var under 18 år.

