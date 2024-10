VAR-sjefen innrømmer feil i Bodø/Glimt-tap

Det sier Moen til NTB tirsdag. Bodø/Glimt-leiren var i harnisk da det ikke ble blåst straffespark etter at Nypan gikk tøft inn i en takling på Zinckernagel mandag.

– Vi har gått gjennom og evaluert situasjonen, og vi har konkludert med at det skulle vært straffespark og gult kort for hensynsløs takling, sier Moen, før han legger til:

– Det er samtidig viktig å huske på at det er mennesker som sitter der. De har ulik opplevelse av ting. Usman (Aslam, hoveddommer) står meget godt plassert og tar en vurdering ut fra at han er klart på ball. Når vi får analysert og sett TV-bilder, så er vi helt enige i at dette er straffespark og at VAR skulle anbefalt en On-Field-Review (OFR). Kort og konsist. Klart og tydelig.

Situasjonen fikk flere i Glimt til å reagere.

– En veldig kontroversiell situasjon. Jeg har sett den. Hvis han ikke kommer seg unna, knekker han beina. Det kan ikke diskuteres i min verden. Helt ufattelig, sa hovedtrener Knutsen til TV 2.

– Hvis jeg ikke hopper, brekker jeg beinet. Jeg kan knapt gå nå, sa Zinckernagel til lokalavisen Avisa Nordland.

Hoveddommer Aslam beskrev situasjonen slik mandag kveld:

– Jeg står godt plassert. Og min vurdering er at han er på ball først, deretter mann. Jeg forstår at det er følelser og reaksjoner. Det er en toppkamp som betyr veldig mye for begge lag.

RBK vant oppgjøret på Aspmyra 3-2. Dermed er Glimts luke på toppen av tabellen redusert til to poeng.