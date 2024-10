Real Madrid-stjerner kritiske til gullball-tildelingen: – En politisk avgjørelse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skapte oppstyr mandag da hele Real Madrid-delegasjonen valgte å boikotte prisgallaen i den franske hovedstaden. Klubben følte seg ikke respektert ettersom prisen til verdens beste fotballspiller ikke gikk til Vinicius eller en av hans lagkamerater.

– Det er helt tydelig at Ballon d'Or og Uefa ikke respekterer Real Madrid. Og Real Madrid er ikke til stede der de ikke blir vist respekt, skrev klubben i en uttalelse til blant andre nyhetsbyrået AFP.

Vinicius Junior ble nummer to i Gullballen-kåringen, og det skinner gjennom at klubben hans hadde forventet at brasilianeren fikk prisen. Det samme mener flere av angriperens støttespillere.

Lagkameraten Eduardo Camavinga kaller tildelingen en politisk avgjørelse og skriver følgende på meldingstjenesten X:

– Min bror, du er den beste spilleren i verden, og ingen pris kan si noe annet. Elsker deg, min bror.

Toni Kroos, som i sommer la opp etter en rekke suksessrike år i den spanske storklubben, viser også sin støtte. «Den beste» har han skrevet på Instagram sammen med et bilde av ham og Vinicius.

Real Madrid vant både Champions League og den spanske ligaen forrige sesong. Vinicius er åpenbart skuffet over at han ikke fikk Gullballen, men varsler mer i årene som kommer.

– Jeg vil gjøre det ti ganger om nødvendig. De er ikke forberedt, skriver han på X.