Langrennsprofilen Kroghs team reddet etter økonomitrøbbel – drømmer om VM-billett

Krogh har de siste sesongene vært del av Norges Skiforbunds utviklingslag for Nord-Norge. Det skal han også være i den kommende VM-sesongen, men først tirsdag ble løperne presentert.

Det har sammenheng med at det har heftet usikkerhet rundt økonomien i satsingen.

– Økonomi har vært et sentralt tema siste 12 måneder, og mange steiner har vært snudd for å komme dit vi er i dag. Nå ser vi fram til sesongstart der fokuset rundt laget kan dreie seg mer om det sportslige, sier Per Oskar Andersen, som leder styringsgruppa rundt laget.

Utviklingslaget for Nord-Norge består av mange av landsdelens beste løpere som ikke har fått plass på landslag. Veteranen Krogh er blant dem.

Vil gå VM-distanser

34-åringen føler seg på ingen måte ferdig som langrennsløper, men legger i stedet lista høyt foran VM i Granåsen kommende vinter.

– Jeg ønsker å gå flere distanser i VM, men sikter meg i hovedsak inn på skøytesprinten. Det er en øvelse som passer meg godt, sier Krogh.

Som følge av lange reiseavstander har utviklingslaget i Nord-Norge større kostnader enn tilsvarende lag andre steder i landet. Det bidrar til å gjøre økonomien krevende.

– Det er godt at det endelig er offisielt at vi har fått teamet på plass. Hele gjengen er klare til å sparke fra oss til vinteren, og jeg ønsker å si tusen takk til alle som bidrar for å få dette til, sier Krogh om løsningen som nå er på plass.

Avtale på plass

Det var lederne av skikretsene i Nordland, Troms og Finnmark som denne uken signerte en ny samarbeidsavtale for teamet og ga klarsignal om at laget for kommende sesong kunne presenteres.

Foruten Krogh består det av Johan Nordeng, Ingeborg Stenersen, Tone Lise Pedersen, Marie Amundsen, Jardar Olsen og Preben Horven.

Nils Magnus Bøen Grave har kommet inn som trener foran VM-sesongen. Han erstatter Kristian Skogstad.