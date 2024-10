Palmer-magi i Chelsea-seier: – En helt vanvittig pasning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Like etter hvilen avgjorde Palmer kampen med sitt 2-1-mål. 22-åringen stormet inn i Newcastle-boksen før han hamret inn vinnermålet i det nærmeste hjørnet.

Scoringen sørget for at engelskmannen står med 24 målpoeng på sine siste 15 kamper på Chelseas hjemmebane i London. Han har allerede elleve målpoeng i Premier League denne sesongen.

Scoringen var likevel ikke Palmers mest imponerende involvering i oppgjøret. 17 minutter var spilt da han fant Pedro Neto med en nydelig bakromspasning. Portugiseren stormet nedover sidelinjen før han spilte Nicolas Jackson fri foran mål. Spissen kunne upresset trille inn 1-0.

– Det er bare Cole Palmer og kanskje Kevin De Bruyne som kan slå sånne pasninger i Premier League. Det er en helt vanvittig pasning, utbrøt Viaplay-kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

Alexander Isak scoret Newcastles mål i oppgjøret. På stillingen 1-2 kunne han ha spilt Joelinton fri foran åpent mål, men svensken valgte isteden å avslutte selv. Da endte det med Newcastle-nederlag.

Sett bort ifra blant annet 1-2-tapet for Liverpool forrige runde har Chelsea vist fin form i starten av årets sesong. Klubben gikk inn i runden med fire seirer, to uavgjortresultater og to tap.

Allerede onsdag møtes klubbene på ny. Da er Newcastle hjemmelag til ligacupoppgjøret dem imellom.





















