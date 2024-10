Nye skadesmeller for Arsenal som rotet bort seieren mot Liverpool

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Arsenal-sjef Mikel Arteta måtte samtidig se midtstopper Gabriel bli skadet kort tid ut i annen omgang. Brasilianeren forsøkte å fortsette kampen etter å ha fått behandling, men forsvarsstjernen måtte til slutt kaste inn håndkleet.

Arsenal ledet både 1-0 og 2-1 i søndagens kamp, men London-klubben måtte til slutt nøye seg med 2-2. Dermed blir de værende fire poeng bak Liverpool. Serieleder Manchester City ligger ytterligere ett poeng foran.

Snaue ti minutter ut i kampen ble Saka spilt gjennom langs høyrekanten. Den engelske stjernen lurte Andy Robertson med én berøring, før han med en rapp avslutning hamret vertene foran. Saka ble med det den yngste Arsenal-spilleren til å nå 50 scoringer i Premier Leagues historie.

– Den beste nyheten for Arsenal var at Saka ble klar til denne kampen. Det er et meget bra løp og en klassescoring, sa Viaplay-ekspert Jan Åge Fjørtoft.

– Banens beste spiller i første omgang. Arteta og Arsenal kan takke gudene for at han ble spilleklar. Han har herjet, la Nils Johan Semb til.

Etter et drøyt kvarter sørget Virgil van Dijk for balanse i regnskapet med pannebrasken.

Like før pause prikket Declan Rice spanske Mikel Merino med et godt slått frispark, og nysigneringen ekspederte ballen i nettmaskene med et flott hodestøt.

– Det er dødballscoring av topp klasse, sa Viaplay-ekspert Semb.

Ti minutter før slutt scoret Mohamed Salah og reddet ett poeng for Liverpool.

