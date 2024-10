Frigg ødela Nordstrands opprykk etter ekte drama, Asker tok plassen

NORDSTRAND KUNSTGRESS (Dagsavisen): Det tok full fyr i sluttminuttene da Frigg scoret sitt tredje mål rett etter at Nordstrand hadde redusert. Målscorer Stian Barane feiret rett foran Nordstrand-benken, men det resultat at hele flokken derfra stormet ut på banen. Det ble rødt kort til Barane og to røde til Nordstrand-benken. Men det endret ikke faktum. Opprykket røyk for hjemmelaget.

Det var et usedvanlig godt oppmøte på vintertidas første dag, men flertallet måtte gå skuffet hjem. Nordstrand hadde to matchballer, men begge ble tapt. For første gang i år tapte Nordstrand hjemme, for første gang i år ble det to tap på rad og det ble helt utslagsgivende.

Frigg kom til Nordstrand som det mestscorende laget i avdelingen, og som treer Magnus Aadland sa til Dagsavisen fredag.

- Vi vil ikke stå æresvakt for et opprykkslagets for andre gang på rad.

Nordstrand mest aggressive

Nordstrand tok grep om kampen fra start i medvinden og skapte sjanser umiddelbart. En stor dobbeltsjanse endte med at Oliver Midtgård ble tatt av hansken til Frigg-keeper Egil Evensen, men dommer lot spillet gå.

Dommeren fra Bækkelaget la lista høyt fra start. Og Nordstrand-spillerne protesterte ikke.

Nordstrand dominerte banespillet og spilte seg til en rekke halvsjanser. På motsatt side var det Stian Barane som kom til Friggs eneste mulighet den første halvtimen, men skuddet gikk rett i kroppen på keeper Jonathan Reiersen.

Fikk låne skyggelua

Men så fikk Nordstrand frispark på 18 meter rett foran mål, sola hadde brutt igjennom og Evensen hade sola midt i øynene. Da fikk han lånt capen til Dagsavisens fotograf og han rakk såvidt å få den på før Jonas Nysæter fyrte løs et godt skudd. Men Evensen rakk opp under tverrliggeren og fikk slått ballen til corner.

Frigg hadde ikke fått til noe konstruktivt, toppscorer Ulrik Ferrer hadde ikke kommet til en eneste avslutning, men fem minutter før pause skjedde det.

Laget fikk satt opp omgangens fineste angrep, fosset fram på høyresida med tempo og kjappe entouch og ballen endte hos Stian Barane inne i feltet som dundret ballen i mål.

Stian Barane og Frigg jublet voldsomt etter den første scoringen i kampen. (Pål Karstensen)

Måtte ha scoringer

Nordstrand har vært serieleder siden 17. serierunde, laget har vært ubeseiret på hjemmebane. Skulle det eneste tapet også gi fra dem opprykket?

Asker ledet til pause mot Flint, og dermed måtte Nordstrand ha to mål etter hvilen.

Den startet som den første, med massivt hjemmepress. Og et nytt frispark fra Jonas Nysæter måtte keeper Evensen igjen strekke seg etter.

Frispark og krangel

Frigg lå kompakt, men var farlige på sine kontringer og fikk seg også et frispark et kvarter ut i omgangen.

Og der Nordstrand bommet, traff Frigg. Ebrima Sawaneh la ballen til rette og skjøt hardt ned i keepers venstre hjørne.

Oliver Midtgård kom til en nye stor sjanse for Nordstrand, men volleyskuddet hans med venstrebeinet smøg seg utenfor.

Frigg kom til farlige kontringer og både Ferrer og Barane kom til store sjanser.

Nordstrand byttet inn det de kunne av spillere, og det hjalp. Sander Barbosa hadde kommet inn og dundret ballen ned i hjørnet.

Mange hadde tatt turen for å se Nordstrands opprykksfinale mot Frigg (Pål Karstensen)

Men Frigg gikk nærmest rett fra avspark og satte inn sitt tredje mål da Stian Barane headet rett i keeper, men tok returen og fikk pirket ballen i mål. Og feiringen skapte som nevnt leven.

Nordstrand ga seg ikke og i siste spilleminutt kom den siste reduseringen ved Abdul-Basit Agouda. Han kom inn etter hvilen.

Det svingte voldsomt i sluttminuttene, Ulrik Ferrer kom alene med keeper, men da var NIF-keeper Reiersen på plass.

Men ni minutter på overtid fikk han muligheten igjen og det var kanskje helt rett at toppscorer Ulrik Ferrer avsluttet dette dramaet med sin scoring.

Sesongen er over, men Frigg avsluttet voldsomt med 33 mål på sine fem siste kamper! Laget endte bare på 3. plass og det var bak målsetningen. Dette var seriefinalen de skulle vinne for å rykke opp, eneste gevinst var at de ødela for Nordstrand.

---

FAKTA

3. divisjon, avdeling 3 søndag:

Nordstrand - Frigg 2-4 (0-1)

Nordstrand kunstgress: Ca. 500 tilskuere.

Mål: 0-1 Stian Barane (40), 0-2 Ebrima Sawaneh (64), 1-2 Sander Barbosa (81), 1-3 Stian Barane (83), 2-3 Abdul-Basit Agouda (89), 2-4 Ulrik Ferrer (90+9).

Dommer: Batuhan Boyer, Bækkelaget SK.

Gule kort: Jonas Nysæter, Nordstrand, Stian Barane, Benjamin Rio-Moe, Ebrima Sawaneh, Frigg.

Rødt kort: Stian Barane, Frigg (to gule), Miran Kuci, Norddstrand (etter at han ble byttet ut)

Nordstrand: Jonathan Reiersen - Emmanuel Kisaruko (Dylan Ryan Murugesapillai fra 66), Edvard Vestby, Berger Kisaruko (Abdul-Basit Agouda fra 46), Miran Kuci (Markus Woldsund fra 77) - Jonas Nysæter, Runar Johnsen (Sander Barbosa fra 77), Thomas Helgheim, Simen Nygaard - Othman Kris (Avir Bewianberg fra 66), Oliver Midtgård.

Frigg: Egil Evensen - Trygve Løberg, Øyvind Heia, Samuel Gray - Benjamin Rio-Moe - Karim Bata, Adonai Kidane, Noah Risberg - Ulrik Ferrer, Stian Barane, Ebrima Sawaneh.

---

