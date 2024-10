T-banevogn ble vandalisert av Vålerenga-supportere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Flere videoer har versert i sosiale medier av T-banevognen, som måtte bli innstilt på grunn av hærverket.

Avisa Oslo omtalte saken først.

T-banen ble vandalisert med tagging og klistremerker på både vinduer og gulv, med Vålerengas navn og farger.

I en pressemelding fra klubben lørdag ettermiddag, varsler daglig leder Svein Graff at Vålerenga kommer til å drøfte med sine supportergrupperinger hvordan de skal få bukt med hærverk-problemene.

– Vi har en tett dialog med de ulike grupperingene, og vil gå nye runder med dem for å drøfte hvordan vi løser problemet med hærverk, som er utelukkende en primitiv og negativ oppførsel ingen synes er kult eller tøft. Det bare skader klubben og omdømmet vårt, sier Graff.

Klubben skal møte de ulike supportergrupperingene til uka og forteller at det vil føre til utestengelser fra klubbens kamper om personer blir identifisert for å ha gjort hærverk.

Det ble også fyrt opp bluss i vognen, som utløste brannalarmen til togføreren. Det forteller Sporveiens presse- og mediekontakt Tone S. Tuhus til Dagbladet.

– Da togføreren gikk ut for å sjekke situasjonen, ble hærverket oppdaget. Toget ble deretter tømt for passasjerer på Bekkestua stasjon og kjørt inn til Avløs base for rengjøring og reparasjon, skriver Tuhus i en e-post til Dagbladet.

Til TV 2 opplyser hun at Sporveien vurderer å anmelde hærverket til politiet.

– Sporveien har nulltoleranse mot tagging. Det betyr at vi anmelder grovere tilfeller. Samtidig er vi opptatt av å ha en bred tilnærming i arbeidet med å forebygge tagging. Blant annet samarbeider vi tett med Politiet ved å gå i aktiv dialog med utsatte miljøer, forteller Tuhus.

