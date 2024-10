Stjernesund utenfor pallen i verdenscupåpningen – Brignone vant etter Shiffrin-kollaps

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Stjernesund lå på 4.-plass foran finaleomgangen, men håpet om pallplass røk etter en litt skuffende avslutning.

– Jeg ble tatt litt av nervene, men med tanke på det, så tar jeg den 6.-plassen. Det er det beste jeg har gjort her. Ved å komme ned til 6.-plass og at jeg føler at jeg har mer å vise til senere, så er det veldig deilig, sier Stjernesund til VGTV.

Italienske Federica Brignone vant foran Alice Robinson fra New Zealand og Julia Scheib fra Østerrike.

Shiffrin ledet foran finaleomgangen, men klarte verken å sikre sin 98. verdenscupseier eller pallplass. Amerikaneren måtte ta til takke med 5.-plass etter en svært skuffende andre omgang.

Den amerikanske skidronningen hadde et forsprang på fire tideler foran Brignone etter første omgang, men endte til slutt 1.21 bak, kun 17 hundredeler foran Stjernesund.

Gode takter

Den norske alpinisten avsluttet sist sesong med 2.-plass og bestenotering i verdenscupen i storslalåmrennet i Soldeu.

Til tross for at det ikke ble pallplass i Sölden, viste 27-åringen at hun blir å regne med i kampen om topp tre i storslalåm denne sesongen.

Stjernesund følte seg bra foran finaleomgangen, etter en første omgang hun var ganske fornøyd med.

– Det var en veldig god følelse på toppen og inn i henget. Jeg merket at hvis man kom litt for rett på, så forsvant ytterskien litt, så jeg ble litt avventende og ga bort for mye tid. Utenom det er jeg veldig fornøyd, sa Stjernesund etter første omgang.

Topp ti for Holtmann

Mina Fürst Holtmann endte på 9.-plass. 29-åringen lå på 10.-plass etter første omgang.

Etter første omgang følte 29-åringen at forholdene kom til å bli mer krevende etter hvert som flere alpinister ville sette utfor.

– Det var ikke så veldig oppkjørt da jeg kom, men det kommer til å bli det. Snøen er litt myk. Det kan nok være at de som kommer bak taper mer og mer på grunn av forholdene, sa Holtmann.

Kristin Lysdahl og Marte Monsen deltok også for Norge, men ingen av dem klarte å kvalifisere seg til finaleomgangen. Lysdahl endte like utenfor topp 30 med 33.-plass, mens Monsen kjørte ut tidlig.

Lara Gut-Behrami, som vant verdenscupen i storslalåm sist sesong satte ikke utfor bakken i Sölden. Sveitseren følte seg ikke 100 prosent før storslalåmrennet.

Braathen tilbake søndag

Søndag setter Henrik Kristoffersen og de mannlige alpinistene utfor i samme øvelse i Sölden. Lucas Pinheiro Braathen gjør comeback etter et år utenfor alpinsirkuset.

24-åringen ga seg som alpinist foran sist sesong, etter en årelang konflikt med Norges Skiforbund. Nå skal Braathen representere Brasil, som er morens hjemland.

Den østerrikske legenden Marcel Hirscher er også tilbake. 35-åringen skal representere Nederland og returnerer etter at han avsluttet alpinkarrieren i 2019.

Aleksander Aamodt Kilde opplyste tidligere denne uken at han må gjennom ytterligere en operasjon og går glipp av hele kommende sesong.