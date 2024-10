Spillerbørs Lyn: Keeperen og spissen matchvinnerne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

ALEXANDER PEDERSEN – 7: Leverte igjen to klasseredning ett før pause og i annen omgang. Framstår som en av Lyns viktigste spillere i opprykkskampen. Utstråler ro og trygghet i måten han opptrer på.

JØRGEN SJØL – 6: Bryne er beryktet for lange innkast til høye spillere, mens Lyns høyreback hadde vel så mange innkast. Men han viste også klasse med beina med gode innlegg da han kom fram i angrep.

WILLIAM SELL – 6: Det er jo en grunn til at Bryne nesten ikke kom til avslutninger i denne kampen. Plasseringsevnen og roen er unik. Var veldig nær å sette 2-0, men spiss er han jo ikke.

Les også: Slik var seieren over Bryne

DANIEL SCHNEIDER – 6: Fikk en rekke dueller mot målsniken Sanel Bojadzic, som Bryne hentet fra Levanger i sommer. De fleste gikk i Lyn-stopperens favør. Og da ble oppgaven utført med stil.

HERMAN SOLBERG NILSEN – 5: Kom lite til sin rett før pause, men var viktig i Lyns gode periode etter hvilen. Lyser energi.

JULIUS SKAUG – 5: Fikk en kjempesjanse før pause da han ble frispilt i midten. Men det er jo ikke spiss Skaug er, men terrier på midtbanen. Og det var han i denne kampen også.

MALVIN INGEBRIGTSEN – 6: Har fått en viktig rolle etter at Even Bydal ble skadet, og denne gangen bidro han sterkt til rytmen i Lyn-spillet. Fant sin rolle på midtbanen i en voksen fotballkamp.

ERON ISUFI – 7: Den ferske spilleren fra Fredrikstad fikk sin første kamp fra start og han glir veldig fint inn i Lyns småtekniske spill. Viste kvaliteter på små flater og her har Lyn hentet et talent med en spennende fremtid foran seg. Byttet ut etter 65 minutter. Han fylte 17 år for få dager siden.

ANDERS BJØRNTVEDT OLSEN – 5: Prøvde på vanlig vis å komme til mange innlegg fra sin høyrekant, men kampbildet ga Bryne mye ballbesittelse i første omgang. Etter hvilen var han en viktig del av dugnaden ved å ro denne kampen i land.

MATHIAS JOHANSEN – 7: Benyttet sjansen han fikk meget elegant og viste kontrollert ro i hver bevegelse da han sendte Lyn i ledelsen. En bevisst skuddfinte gikk inn og da var målet åpent. Jobber utrettelig og er et viktig oppspillspunkt. Matchvinner i sin andre kamp på rad.

JACOB HANSTAD – 5: Ikke like involvert som vi har sett ham tidligere, men jakter hele tiden muligheter med sin pågåenhet. Også han hevet seg etter pause da hele Lyn-laget hadde funnet seg til rette på sin nye hjemmebane.

Salim Laghzaoui spilte 25 minutter for Eron Isufi.

Les også: Skeids kvinnelige trener ble historisk