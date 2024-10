Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

TV 2 melder selv om at den skal fortsette å sende sykkelfesten i Frankrike de neste seks årene.

– Sykkel generelt og Tour de France spesielt er noe helt unikt for TV 2. Det er en stor del av hjertet vi har for sport. Derfor er dette en veldig stor dag for oss, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

TV 2 har hatt rettighetene til sommerens store sykkelfest siden 2003.