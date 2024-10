Praktscoringer sørget for VIF-seier mot opprykksjagende Stabæk

Nettkjenninger signert Elias Hagen og Henrik Bjørdal sørget for at Stabæks jakt på opprykk til Eliteserien fikk seg et skudd for baugen fredag. Vålerenga vant 2-1 på Nadderud.