Frigg kan hindre Nordstrands opprykk: - Vi vil ikke stå æresvakt igjen

Det handler om siste runde i 3. divisjon der Nordstrand og Asker ligger likt på tabelltoppen. Sju poeng bak dem ligger Frigg.

Men Frigg har scoret flest mål av samtlige lag (85) og er tilsynelatende i en fryktinngytende form. Nordstrand tapte første matchball mot nettopp Asker sist helg etter en dramatisk kamp på Føyka.

Sto æresvakt i fjor

Nå kommer andre og siste matchball og Nordstrand kan for første gang i klubbens historie nå 2. divisjon. Men motstanderen er vrien.

– Vi sto æresvakt for Lysekloster da de rykket opp i siste kamp i fjor. Den følelsen vil vi helst ikke oppleve igjen. Vi er furtne over at det ikke er oss som er i posisjon, sier Friggs trener Magnus Aadland til Dagsavisen.

Frigg rotet bort tetstriden ved å tape de tre første seriekampene og tapte både for Nordstrand (2–4) og Asker (1-6). Da var mye kjørt.

– Så hentet vi mye inn igjen ved å vinne ni på rad før vi som eneste lag i verden tapte for Skeids 2. lag og tapte poeng mot Åskollen (begge rykket ned), sier Aadland.

Les også: Ulrik Ferrer scoret seks mål

Høyest toppnivå

– Mange hevder Frigg har det høyeste toppnivået i avdelingen?

– Det er vanskelig å si. Men det er nok få som er bedre enn oss i spill mot etablert forsvar. Men så er det andre ting vi svikter på, i enkelte kamper ren fysikk, sier Frigg-treneren som har 15 sesonger bak seg med A-laget.

I de siste fire kampene har laget som sagt scoret 29 mål og har herjet med motstanderne. Ulrik Ferrer kan igjen bli avdelingens toppscorer. Han står med 34 mål, fire flere enn Bærums Lasse Bransdal.

Les også: Nordstrand-treneren har spilt for 17 klubber.

En såret stolthet

– Hvordan angriper dere kampen mot Nordstrand?

– Vi vil bare avslutte sesongen så godt som mulig. Vi har en såret stolthet over at vi er der vi er, sier Aadland, som ikke bryr seg om Nordstrand eller Asker rykker opp.

Men ettersom han vil unngå å stå æresvakt etter kampen, håper han opprykket skjer langt unna. Asker møter Flint i Tønsberg …

Vårkampen mellom lagene ble spilt i første serierunde og Nordstrand vant 4–2 på Tørteberg.

I løpet av sesongen har Frigg avgitt en rekke spillere til høyere nivå.

– Siden vi spilte finalen i OBOS vintercup mot Skeid har vi mistet elleve spillere. Den store utfordringen hos oss er spillerlogistikken. Men etterveksten i Frigg er fin og vi har hentet opp 5–6 juniorer som har tatt nivået kjapt, avslutter han.

Les også: Dette står på spill for Oslo-lagene

Ingen frykt

Nordstrand kunne sikret opprykket sist helg ved å slå Asker, men det gikk ikke. Trener Markus Cham er likevel ikke bekymret.

– Nordstrand skal opp. Vi har tapt to kamper på en hel sesong, så det sier seg selv at vi har vært et bra lag hele år. Også er det bra at vi fortsatt kan avgjøre det helt selv, sa Cham til Dagsavisen etter nederlaget på Føyka.

Les også: Kunstgress-løft i Oslo. Disse klubbene får oppgraderte baner

---

FAKTA

Siste serierunde 3. divisjon, avdeling 3:

Søndag12.00: Nordstrand – Frigg, Flint – Asker.

Tabelltoppen: Nordstrand 59 (+49), Asker 59 (+42), Frigg 52 (+45)

---