Åpningsseremonien i Paris kostet over én milliard kroner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De høye kostnadene skyldes blant annet at åpningsseremonien ikke ble arrangert inne på en stadion for første gang. Arrangementet ble i stedet holdt langs elven Seinen.

Dokumentene ble publisert torsdag ettermiddag av franske medier. De viser en kostnad på 100 millioner euro, noe som tilsvarer i underkant av 1,2 milliarder norske kroner.

Summen inkluderer ikke kostnadene for politiets massive tilstedeværelse for å ivareta sikkerheten under seremonien. Frankrike la betydelige ressurser i politibeskyttelse av kjempearrangementet.

Ellers gikk utgiftene og inntektene for lekene i null. De beløp seg til rundt 4,4 milliarder euro (52 milliarder norske kroner). Budsjettet var 15,5 prosent høyere enn summen beregnet i søknaden til Paris i 2015.