Stortalentet matforgiftet for andre gang på kort tid: – Synd

– Det var synd, for han var i bra form og kunne gjøre det bra her, sier landslagstrener Fredrik Lovén til NTB.

Han er på plass på ferieøya Kreta med Kjær, som var i aksjon onsdag formiddag.

I ITF-turneringen måtte nordmannen kaste inn det ikke altfor våte håndkleet allerede etter tre game i det første settet mot spanjolen Mario Gonzalez Fernandez.

– Han våknet opp i natt og kastet opp og var tom for energi. Det var ikke mulig å prestere på dette nivået, sier Lovén.

– Det er jo kjipt, selvfølgelig, legger han til.

Problemer også i Almaty

Kjær debuterte på ATP-touren for ti dager siden i en turnering i Kasakhstan. Men også der var uhellet ute med matforgiftning, og 18-åringen røk ut i første kvalifiseringskamp.

– Det var noe han hadde spist som gjorde at han ikke var helt på topp, forteller Lovén om oppholdet i Almaty.

I forkant av turneringen på Kreta forteller Lovén at det er flere spillere og trenere som har blitt matforgiftet. Foreløpig har ingen funnet en kilde til trøbbelet som har oppstått.

Kjær blir værende i Hellas enn så lenge. Om han raskt blir frisk, venter en ny turnering til uken.

– Vi får ta en ny vurdering i morgen, sier Lovén.

Wimbledon-vinner

Kjær er for øyeblikket rangert som verdens beste junior.

Stortalentet har vunnet Grand Slam-turneringen Wimbledon for juniorer tidligere denne sesongen. I høst var han også i finalen i US Open. I doubleklassen har han vunnet Roland-Garros.

Etter Hellas-reisen venter trolig to turneringer til før sesongen er over. Det er ikke klart hvor han skal i aksjon. Håpet er å få innpass på en Challenger-turnering (nivået under ATP-touren).

