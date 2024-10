Solbakken om Ødegaard-comeback i neste landskamp: – Et berettiget håp

Det kommer fram i et intervju han har gitt til VG.

– Alt tyder på at det går etter planen, så handler det om de siste stegene når du skal trene med motstander og på lagtreninger. Det kommer an på hvordan han responderer på det, men vi har et berettiget håp om at han er klar, sier Solbakken.

Ødegaard forsvant ut med en ankelskade etter pause i 2-1-seieren over Østerrike på Ullevaal stadion 9. september.

Siden har ikke Norges og Arsenals kaptein vært på banen. Spørsmålet er om drammenseren blir å se i landslagsdrakt i de viktige kampene mot Slovenia borte (12/11) og Kasakhstan hjemme (17/11).

Norge må trolig ha seks poeng, og samtidig satse på at Østerrike ikke slår Slovenia, om det skal bli norsk puljeseier i B-divisjonen i nasjonsligaen.

