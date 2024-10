Vipers-treneren etter krisemøtet: – Det viktigste er at det ikke er over

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Opprinnelig hadde håndballklubben frist til fredag med å få inn 25 millioner kroner for å sikre videre drift, men etter at en aktør meldte seg i siste liten, har de fått to nye døgn på seg, opplyste styreleder Peter Gitmark fredag ettermiddag.

– Det viktigste er at det ikke er over ennå. Vi har fått to nye dager å håpe på at dette prosjektet vil fortsette, sier trener Hlavaty til NTB.

Han og spillerne fikk ikke lønn fredag. Gitmark sa samme dag at han håpet at det vil bli utbetalt i starten av kommende uke. Hlavaty forteller at han naturligvis er preget av situasjonen.

– Det er veldig tøft. Jeg personlig ønsker å beskytte denne sporten fra slikt. Spillerne fortjener å være beskyttet, sier han og legger til.

– Jeg vil ikke snakke for spillerne, men jeg så at spillerne gjorde sitt beste på å fokusere på det sportslige. Jeg er veldig stolt av hvordan de har reagert og hvordan de står sammen.

Kan være siste kamp

Lørdag ettermiddag klokken 18 venter mesterligakamp mot Buducnost fra Montenegro. Hlavaty håper at hjemmebanefordel vil hjelpe laget og at så mange som mulig tar turen for å støtte dem.

– Det er viktig at vi spiller hjemme, og jeg håper at hallen vil fylles. Tilskuerne er det viktigste for oss.

– Jeg har aldri vært i en slik situasjon før. Man er jo på kanten til overlevelse, avslutter Hlavaty.

Nytt styremøte søndag

Gitmark opplyste fredag at det søndag kveld skal tas en siste avgjørelse om videre eksistens. Klubben trenger minst ti millioner kroner for å sikre drift ut sesongen.

– Da vil vi ha både nok kapital til å gå gjennom denne sesongen her og til å rigge neste sesong basert på hva vi har av forventede inntekter. Det vil også ta hånd om de akutte delene av gjelden, sa Gitmark til NTB etter styremøtet.

Gruppen som kan redde Vipers er nasjonal og skal ikke ha noen tilknytning til Kristiansand-området.