Vipers-sjefen på vei til krisemøte: – Avhengig av nye som melder seg i siste sekund

– Ja, det er mer kritisk enn noen gang. Vi er i ferd med å gå tom for tid. Vi er helt avhengig av å få på plass nye som melder seg i siste sekund, sa Gitmark til NTB på vei til styremøtet.

– Har du troen på at det kan gå?

– Det er mulig, men nå er det kritisk, sa Gitmark.

25 millioner kroner må på plass i løpet av fredagen for at Vipers skal unngå konkurs i løpet av få dager, var beskjeden fra styrelederen tidligere denne uken.

Siden da har det vært jobbet opp mot mange personer og grupperinger som har meldt interesse for å hjelpe klubben. Fredag er «feltet» av aktuelle redningsmenn snevret kraftig inn.

– Vi har to aktører igjen. Begge er internasjonale. Ingen av de to er vi i reelle forhandlinger med. Det er sonderinger mot begge to. Det står egentlig på hvorvidt de er reelt interesserte. Det betyr at dersom de bestemmer seg, så kan begge være en god løsning for klubben, sier Gitmark til NTB.

Etter styremøtet vil pressen bli orientert i 16.30-tiden.





(©NTB)