Vipers har fått pengeløfter i desperat millionjakt – styrelederen beklager til spillerne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

25 millioner kroner må på plass innen fredag for at den norske storklubben skal unngå konkurs.

– Vi har fått noen henvendelser fra privatpersoner og enkeltbedrifter som lover summer. Det er utrolig positivt, og det kommer fra hele landet, sier Vipers-styreleder Peter Gitmark til NTB.

Før onsdagens NM-kamp mot Storhamar beklaget styrelederen til Vipers sine spillere.

– Vi som klubb har gitt dem en altfor tung ryggsekk. Vi har vært med på å gjøre oppladningen vanskelig. Det er bare å virkelig si «beklager», sier Gitmark til TV 2.

Gitmark sto tirsdag alene i en snau time foran pressen og redegjorde for den økonomiske krisen i klubben før han svarte på spørsmål. Det siste året har flere redningsaksjoner vært gjennomført for å holde skuta flytende. Den siste ble iverksatt så sent som i august i år.

Nå går Gitmark noen hektiske døgn i møte.

– Vi skal diskutere med noen grupperinger i detalj de neste dagene hvorvidt en gave eller et bidrag er aktuelt, sier Gitmark.

Møtte forbundsledelsen

Styrelederen opplyser at klubben har kontaktet flere potensielle partnere, og at andre selv har kommet klubben i møte, blant annet fra utlandet.

– Det er flere utenlandske grupperinger vi ønsker å samtale med videre. Jeg er veldig glad for interessen, men det viktigste budskapet er: Skal vi redde klubben, trenger vi at flere rekker opp hånden og sier de kan bidra, forteller han.

Før kampen mot Storhamar sa Gitmark til TV 2 at seks grupperinger, tre norske og tre internasjonale, har signalisert at de vil ha samtaler med Vipers.

– Følelsen i dag er bedre enn i går. Vi hadde ikke håpet og trodd at så mange ulike grupperinger kunne være villig til å ha samtaler med oss, der flere av grupperingene kan være villige til å ta mye eller alt, dersom de går inn. Det har vært en positiv overraskelse.

Tirsdag kveld var Gitmark i møte med Norges Håndballforbund (NHF). Han opplyser at det der ble diskutert hvordan de eventuelle løsningene kan bli seende ut. NHF har opplyst at det vil hjelpe klubben, men ikke økonomisk.

Les også: Vipers kan være konkurs mandag – må ha 25 millioner innen fredag

EHF følger tett med

Fasiten for pengejakten til Vipers blir presentert etter et styremøte fredag ettermiddag.

Dersom Vipers ender med å gå konkurs vil det få konsekvenser også for klubbens deltalekse i Europa. NTB har vært i kontakt med kommunikasjonssjef Thomas Schöneich i Det europeiske håndballforbundet (EHF).

– EHF er klar over utspillet fra Vipers tirsdag, og som med alle klubber i kvinnenes Champions League har vi vært i løpende dialog med klubben siden sesongstart, sier han.

NTB har stilt spørsmål ved om hvilke konsekvenser Vipers-krisen kan få, og i hvor stor grad det skaper bekymring hos de europeiske håndballtoppene.

– Vi vil følge den kommende utviklingen nøye og om nødvendig vil EHF reagere i tråd med den. Men gitt det vi har av informasjon nå, kommer enhver diskusjon om mulige konsekvenser for tidlig, sier Schöneich.

Lørdag kommer Budocnost fra Montenegro til Kristiansand for å møte Vipers i Champions League.

– Det blir enten den første kampen for nye Vipers eller den siste, sier Gitmark.

Les også: Vipers-topp tar selvkritikk – lørdag kan eventyret være over