Brann herjet med Stabæk – Røa fikk med poeng hjem fra Bergen

I Bergen sto Signe Gaupset, Amalie Eikeland og Nora Lie Eghdami for de tre scoringene til Brann i møte med Stabæk.

Allerede etter seks minutter var det imidlertid Melissa Bjånesøy og Stabæk som kunne juble for nettsus da hun headet et frispark i mål, men feiringen ble kortvarig da målet ble annullert for offside.

Fem minutter senere smalt det i tverrliggeren i motsatt enda av banen etter et skudd fra Lie Eghdami. Etter 24 minutter brukte Signe Gaupset to forsøk på å sende Brann i føringen.

Rett etter hvilen prikket Eikeland et skudd i lengste hjørnet og doblet ledelsen. Lie Eghdami skrudde deretter inn et hjørnespark i mål ved første stolpe etter at Soleng Hansen og Skoglund ikke klarte å klarere ballen vekk.

3-0-seieren gjør at andreplasserte Brann står med 52 poeng etter 23 kamper og har åtte poeng opp til serieleder Vålerenga med en kamp mindre spilt. VIF har et godt grep om tittelen med fire serierunder igjen.

Emilie Woldvik ga LSK Kvinner ledelsen med et kvarter igjen da et langskudd fra rundt 30 meter gikk over RBK-keeper Rugile Rulyte og i mål. Ine Berre utlignet med kun overtiden igjen, men med ett tilleggsminutt igjen sikret Thea Kyvåg tre poeng for LSK Kvinner.

Åsane vant 2-0 over Kolbotn, mens Arna-Bjørnar og Røa spilte målløst mot hverandre.