Taket på baseballstadion ødelagt av orkanen Milton

Stadionet ligger i St. Petersburg, Florida og ble åpnet i 1990. Det fikk virkelig merke de mektige vindkastene til orkanen Milton.

Hjemmebanen til Rays ble brukt som oppsamlingssted for nødvendig personell, som alle skal være trygge og tatt hånd, bekrefter MLB-laget ifølge nyhetsbyrået AP.

Det er allerede planlagt at Tampa Bay Rays flytter inn på nytt stadion før 2028-sesongen i den amerikanske baseballigaen MLB.

Orkanen Milton nådde vestkysten av Florida klokken 20.30 lokal tid, som tilsvarer klokken 02.30 norsk tid, ifølge USAs nasjonale orkansenter. Orkanen var nedjustert til kategori 3 før den nådde land ved Siesta Key, rundt 75 kilometer sør for Tampa. Milton har for tiden vedvarende vindhastigheter på 33 meter per sekund.

I en oppdatering sendt ut da orkanen nådde land beskrev orkansenteret NHC Milton som «ekstremt farlig». De advarer mot livstruende stormflo, ekstreme vinder og styrtflom over hele det sentrale Florida.