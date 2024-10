Forskere om overgrep i idretten: – Kan ikke være naive

Det er blant konklusjonene i en undersøkelse forskere ved Norges idrettshøgskole har gjort på oppdrag for Redd Barna.

I arbeidet har de evaluert hjelpeorganisasjonens «Trygg på trening»-kurs og framgangen i prosjektet. En av anbefalingene er at idretten blir mer initiativrik.

– Det har vært en utfordring med å engasjere klubbene. Vi etterlyser at Norges idrettsforbund tar et overordnet ansvar, og at særforbund og idrettskretser også ser sin rolle i dette, sier forsker Hanne Sogn i en pressemelding.

Kun 11 av 55 særforbund har vært involvert. Forskerne påpeker at NIF i starten tok for lite ansvar for å spre informasjon om kurset. Målet var at alle klubber skulle få tilgang på materiell og selv kurse sine ansatte og frivillige, men det skjedde ikke.

Statistikk viser at 1 av 20 barn blir utsatt for seksuelle overgrep i Norge.

– Det er vondt å si det, men vi må erkjenne at idretten er en risikoarena. De som gjør overgrep mot barn, søker seg til plasser der de får tilgang på barn. Vi må ha tillit, men vi kan ikke være naive og må tenke annerledes om sikkerhet, sier Monica Sydgård i Redd Barna.

Else Marthe Sørlie Lybekk er assisterende generalsekretær i idrettsforbundet og var til stede da rapporten onsdag ble lagt fram i Redd Barna-huset på Løren i Oslo. Hun understrekte at NIF vil jobbe videre med oppfordringene som er kommet.

– Idretten skal være et trygt sted å høre til. NIF vil ta kapteinsansvar, sette retningen og gå foran, sier Lybekk.