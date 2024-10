Norsk håndballoppgjør i Danmark – dette er onsdagens TV-sport

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

08.00: Snooker, Wuhan Open. Fjerde dag. (Eurosport Norge)

13.30: Snooker, Wuhan Open. Fjerde dag fortsetter. (Eurosport Norge)

14.45: Sykkel, Women’s World Tour. Andre etappe av Simac Ladies Tour i Nederland: Coevorden – Assen (154.8km). Flat etappe, med Uno X-laget på startstreken. (Eurosport Norge)

18.15: Håndball, eliteserien menn. Runde 6: Drammen – Runar, fra Drammenshallen, Drammen. (TV2 Sport 2)

19.45: Ishockey, Champions Hockey League. Runde 5: Lausanne – Storhamar, fra Vaudoise Aréna, Sveits. Vertene er nest best etter de fire første rundene, så det her blir en tøff utfordring for Storhamar. (V Sport 1)

20.00: Håndball, eliteserien kvinner Danmark: Odense – Esbjerg, fra Sydbank Arena Odense. En norsk duell med fem spillere pluss avtroppende trener Ole Gustav Gjekstad på Odense mot Esbjerg som også har fem norske spillere i troppen, inkludert Henny Reistad. (TV2 Sport 2)

20.00: Dart, World Grand Prix. Dag 3, fra Citywest, Leicester. (V Sport +)

01.00: Ishockey, NHL. Grunnserien: Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs, fra Centre Bell, Montreal. Fra første runde av den nye NHL-sesongen. (V Sport 1)

01.30: Ishockey, NHL. Grunnserien: Pittsburgh Penguins – New York Rangers, fra PPG Paints Arena, Pittsburgh. Fra første runde av den nye NHL-sesongen. (V Sport 2)

04.00: Ishockey, NHL. Grunnserien: Edmonton Oilers – Winnipeg Jets, fra Rogers Place, Edmonton. Fra første runde av den nye NHL-sesongen. (V Sport 1)