Liverpool fortsatte seiersrekken hjemme mot Bologna – tok femte strake triumf i 2-0-seier

Dermed står Liverpool med to seire på to kamper i årets seriespill. Merseyside-klubben åpnet turneringen med 3-1-seier borte mot Milan.

Nytt for sesongen har Champions League byttet ut gruppespillet med et seriespill, hvor alle lagene skal spille åtte kamper hver. Liverpools resterende oppgjør spilles mot Leipzig (b), Leverkusen (h), Real Madrid (h), Girona (b), Lille (h) og PSV (b).

Onsdagens seier var også Liverpool femte strake i alle turneringer. Rødtrøyene står i tillegg med bare ett tap på ni tellende kamper siden Arne Slot tok over som hovedtrener etter Jürgen Klopp.

Liverpool så imidlertid ut til å få en marerittstart på kampen da Thijs Dallinga satte ballen i mål etter bare ni minutter, men til bortesupporternes fortvilelse ble scoringen avvinket for offside.

Dermed var det nok ekstra surt at Liverpool slo knallhardt tilbake bare to minutter senere da Alexis Mac Allister sendte vertene i ledelsen. Scoringen kom på et nydelig innlegg fra Mohamed Salah, som argentineren enkelt kunne sette i mål.

Vondt så også ut til å bli til verre da Darwin Núñez banket ballen i mål, men også han ble avvinket for offside.

Halvveis ut i andre omgang sendte likevel Mohamed Salah vertene opp i 2-0-ledelse med en kanonkule i krysset.

Liverpools storform har også sendt de til topps i Premier League, ett poeng foran Manchester City og Arsenal på plassene bak.

Mesterligaen menn onsdag:

Aston Villa – Bayern München 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Jhon Durán (79).

Benfica – Atlético Madrid 4-0 (1-0)

Mål: 1-0 Kerem Aktürkoglu (13), 2-0 Ángel Di María (str. 52), 3-0 Alexander Bah (75), 4-0 Orkun Kökcü (str. 84).

Fredrik Aursnes spilte hele kampen for Benfica, Andreas Schjelderup var ubenyttet reserve for Benfica, Alexander Sørloth spilte 50 minutter som innbytter for Atlético Madrid.

Liverpool – Bologna 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Alexis Mac Allister (11), 2-0 Mohamed Salah (75).

Girona – Feyenoord 2-3 (1-2)

Mål: 1-0 David López (19), 1-1 Yangel Herrera (selvmål 23), 1-2 Antoni Milambo (33), 2-2 Donny van de Beek (73), 2-3 Ladislav Krejcí (selvmål 79).

Sjakhtar Donetsk – Atalanta 0-3 (0-2)

Mål: 0-1 Berat Djimsiti (21), 0-2 Ademola Lookman (44), 0-3 Raoul Bellanova (48).

Dinamo Zagreb – Monaco 2-2 (1-0)

Mål: 1-0 Petar Sucic (45), 2-0 Martin Baturina (66), 2-1 Mohammed Salisu (74), 2-2 Denis Zakaria (str. 90).

Rødt kort: Nenad Bjelica (90), Dinamo Zagreb.

Lille – Real Madrid 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Jonathan David (str. 45).

RB Leipzig – Juventus 2-3 (1-0)

Mål: 1-0 Benjamin Sesko (30), 1-1 Dusan Vlahovic (50), 2-1 Sesko (str. 65), 2-2 Vlahovic (68), 2-3 Francisco Conceicão (82).

Rødt kort: Michele Di Gregorio (59), Juventus.

Antonio Nusa spilte 25 minutter som innbytter for RB Leipzig.

Sturm Graz – Brugge 0-1 (0-1)

Mål: 0-1 Christos Tzolis (24).

Seedy Jatta spilte 37 minutter som innbytter for Sturm Graz, Hugo Vetlesen var ubenyttet reserve for Brugge.

Spilt tirsdag: Arsenal – Paris Saint-Germain 2-0, Leverkusen – Milan 1-0, Slovan Bratislava – Manchester C. 0-4, Salzburg – Brest 0-4, Stuttgart – Sparta Praha 1-1, Barcelona – Young Boys 5-0, Borussia Dortmund – Celtic 7-1, Inter – Røde Stjerne 4-0, PSV Eindhoven – Sporting Lisboa 1-1.





