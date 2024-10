Dopingstøy rundt Sinner – røk for Alcaraz i gigantduell etter eventyrlig tennis

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sifrene i kampen ble 6-7 (6-8), 6-4, 7-6 (7-3).

Drømmeduellen mellom de to spillerne, som topper verdensrankingen, ble usedvanlig underholdende og severdig. Sinner så ikke plaget ut av dopingstøyen som har omgitt ham en lang periode.

Italieneren vant et uhyre jevnt åpningssett 7-6 etter å ha gått seirende ut av tiebreaket med 8-6. Deretter slo Alcaraz tilbake med 6-4 i sett nummer to.

Det tredje settet ble et drama av de sjeldne. Alcaraz brøt Sinners serve tidlig, men måtte se italieneren slå tilbake da han trengte det som mest til 4-4.

Deretter fulgte spillerne hverandre til 6-6. Flere av gamene ble lange og svingte fram og tilbake en rekke ganger. Publikummet i Beijing gispet flere ganger over de friske ballvekslingene.

– Denne kampen fortjener et tiebreak, Det er den eneste måten å avgjøre den på, sa TV 2-kommentator Sverre Krogh Sundbø.

Det fikk han også. I tiebreaket tok Sinner ledelsen 2-0, før Alcaraz plutselig måtte bytte sko.

Det grepet hjalp tilsynelatende. Alcaraz slo tilbake og snudde 0-3 til 7-3-seier.

Sinner var tittelforsvarer i ATP 500-turneringen i Kina og kunne ta sin sjuende turneringsseier for sesongen. Han fikk sist helg vite at WADA har anket hans frikjennelse i en dopingsak inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Italieneren testet i vår positivt på steroiden clostebol, men ble trodd på at han verken hadde brukt stoffet med vilje eller vist uaktsomhet. Det internasjonale antidopingbyrået er ikke enig og vil ha ham utestengt.