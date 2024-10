Alexander Kristoff varsler karriereslutt: – 90 prosent sikkert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er i et intervju med lokalavisen at 37-åringen snakker om framtiden som syklist. Den strekker seg høyst sannsynlig kun én sesong fram i tid.

– Da jeg skrev den kontrakten som løper ut i 2025 med Uno-X, hadde jeg en tanke om at det var den siste kontrakten jeg skrev. Selv om jeg ikke har bekreftet noe hundre prosent, er det ikke endret. Jeg vil si det er 90 prosent sikkert at jeg legger opp etter neste sesong, sier Kristoff.

Sammen med kona Maren har han fire barn. Dersom karrieren er over neste høst, blir det mer tid til familien hjemme.

Kristoff avslutter i disse dager en ny solid sesong med et knippe seirer. I Tour de France ble det to tredjeplasser som best.

Totalt står en av Norges største sykkelstjerner gjennom tidene med 94 proffseirer. Spørsmålet er om han i løpet av 2025 kan komme opp i tresifret antall.

– 100 seirer som proff. Jeg mangler seks nå. Det kan gå, sier Kristoff i intervjuet og legger til:

– Enten så går det. Eller så klarer jeg det ikke. Det er ikke så mye jeg får gjort med det. Mye handler også om ting utenfor min kontroll. Du er prisgitt andre i denne sporten. I år vant jeg plutselig et par ritt i Arctic Race. Det handlet litt om at det ikke var så mange av de gode spurterne som stilte opp. I de større rittene, som Tour de France, er det mye vanskeligere å vinne.

På merittlisten har Kristoff fire etappeseirer i Tour de France. I OL i 2012 ble det bronsemedalje, og under VM i Bergen i 2017 tok han sølvet. En haug seirer i store ritt som Milano-Sanremo og Flandern rundt har det også blitt.

Nå går altså karrieren til en av Norges beste syklister gjennom alle tider mot slutten.