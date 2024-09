TV 2: Ole Gustav Gjekstad blir ny landslagssjef for håndballkvinnene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kanalen hevder å ha kilder mandag på at Gjekstad er den utvalgte som ny landslagssjef.

Ansettelsen kommer i så fall ikke helt overraskende. 56-åringen har en fortid som suksessrik trener for Vipers Kristiansand. Nå leder han Odense i dansk håndball.

Thorir Hergeirsson offentliggjorde for en tid tilbake at han ikke tar en ny periode som landslagssjef for håndballjentene. EM i høst blir hans siste oppdrag før kontrakten løper ut.

– Jeg synes det er riktig for meg. Jeg vet godt hva man sier ja til, og jeg vet også godt hva man sier nei til. Jeg tror det er riktig, først og fremst for meg selv, sa Hergeirsson.

I løpet av de 15 årene med Hergeirsson er det blitt 16 mesterskapsmedaljer, ti av dem gull.

Håndballforbundets generalsekretær Erik Langerud opplyste at prosessen med å finne hans erstatter starter da. Nå er man åpenbart i mål.

– Vi må bruke tilstrekkelig tid på å finne en arvtaker, men ikke mer tid enn nødvendig, sa Langerud.