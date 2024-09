Newcastles toppsjef rammet av kronisk blodkreft – gir seg i jobben

Eales snakker om avgjørelsen og egen helsesituasjon i et intervju publisert på nettsidene til egen klubb fredag.

Han understreker at han vil fortsette å lede klubben inntil en arvtaker er utnevnt.

– Det har blitt tydelig for meg at nå er det rette tidspunktet for å ta denne avgjørelsen slik at jeg kan prioritere helsen min og familien min, sier Eales.

Han ble ansatt på St. James' Park i august 2022 – ti måneder etter at klubben fikk nye eiere.

I løpet av hans sjefs periode gjorde Newcastle blant annet comeback i Champions League. Det skjedde forrige sesong etter fjerdeplass i Premier League noe måneder tidligere.

– Å være administrerende direktør i Newcastle United er et ekstraordinært privilegium, og jeg er utrolig stolt over å ha fått være en del av klubbens spennende reise, sier Eales.

Styreleder i Newcastle Yasir Al-Rumayyan sier nyheten om helsetilstanden til kollegaen har vært vanskelig å motta.

– Alle vi som er knyttet til Newcastle er veldig triste over denne nyheten. Våre tanker går til Darren og hans familie, og vi sender ham alle gode ønsker om god bedring, sier han i en uttalelse.

Brukket tå for Newcastle-stjerne

Newcastle-spissen Alexander Isak har brudd i en tå og blir kanskje ikke klar til lørdagens Premier League-stormøte med Manchester City.

Det bekreftet manager Eddie Howe da han møtte pressen fredag.

– Alex pleier fortsatt sin tåskade. Han trente foran Fulham-kampen i forrige uke, og fikk så en injeksjon i tåen for å kunne spille. Han følte seg fin, men begynte å kjenne tåen de siste fem eller ti minuttene, sa han.

– Han har ikke trent ennå denne uken. Vi må ta en avgjørelse om han skal trene i dag. Det høres verre ut enn det er, men han har en brukket tå, la han til.

Isak har hatt en trøblete start på Premier League-sesongen. Ett mål er fasiten så langt.

Newcastle ligger på sjetteplass på tabellen med ti poeng etter fem kamper.

