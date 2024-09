Medier: Premier Leagues nyvinning forsinket – må testes mer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Klubbene fikk beskjed om dette på et medlemsmøte torsdag. Forsinkelsen kan strekke seg helt ut på nyåret.

Årsaken skal være at det ble funnet svakheter under testingen av det digitale verktøyet, og alle offsidesituasjoner ble ikke løst 100 prosent. Det erfarer The Times.

Målet med det nye grepet er å redusere tiden det tar å avgjøre om en spiller har vært i offside eller ikke. Hittil har Premier Leagues VAR-team tegnet opp streker manuelt på en skjerm, og det har vært eksempler på at dette har tatt to minutter eller mer.

Et semiautomatisk offsidesystem er allerede blitt brukt i Champions League, VM og EM de siste årene, men i England tar man i bruk en annen leverandør.

Les også: Sesongen over for skadd Manchester City-stjerne – ble operert fredag