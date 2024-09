RBK snublet igjen – slapp inn suser fra 16-åring

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det har stoppet nesten helt opp for RBK etter en knallstart på sesongen. Trønderne står med kun tre seirer på sine ti siste seriekamper.

Etter pause tok Kolbotn raskt ledelsen ved Marie Moen Preus. 16-åringen sendte en suser i lengste hjørne fra kanten av straffefeltet, og ti minutter senere sørget Celine Larsen for 2-0.

Emilie Nautnes tente håpet for Rosenborg da hun snappet opp en pasning og fyrte av et skudd i åpent mål, men det ble bare med reduseringen.

RBK har den siste måneden også tapt for antatt svakere lag i form av Stabæk (0-2) og Lyn (0-1). Det gjør at det kun skiller to poeng ned til LSK Kvinner på fjerdeplass.

Romerikingene er truet av konkurs, men på banen leverer de resultater. Lørdag kom seier nummer tre på rad med 5-2 borte mot Lyn.

Det endte 1-1 i nedrykksduellen mellom bergenslagene Arna-Bjørnar og Åsane. Førstnevnte så seieren glippe i sluttfasen og ligger fortsatt sist med tre poeng opp til byrivalen.

