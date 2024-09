Vålerenga vant igjen takket være ny strålende tredje periode

Lenge fikk Vålerenga tøff motstand i 6-2-kampen borte mot Narvik. Gjestene fra Oslo ledet med kun ett mål da kampen gikk inn sluttfasen, men rykket til klar seier i løpet av de siste seks-sju minuttene.

Tommi Taimi scoret Vålerengas første for kvelden da VIF kom to mot én, før Narvik utlignet fem minutter senere. Villiam Haag ga VIF tilbake ledelsen like ut i midtperioden, før Mathis Olimb økte til 3-1 i undertall. Narvik reduserte like før slutten av midtperioden, men Jørgen Karterud, Mikkel Christiansen og Pontus Finstads scoringer i den tredje perioden sørget for Vålerengas andre strake seier.

Storhamar trengte drøyt 35 minutter på å gjøre sitt første ligamål for sesongen. Andreas Martinsen sørget for det, og 40 sekunder senere doblet Victor Svensson ledelsen.

Uvanlig nok kom begge scoringene i undertall. Marcus Bryhnisveen hadde like før fått en tominutters utvisning for et kølleslag.

En langvarig videosjekk måtte til for å godkjenne Bryhnisveens 3-0-mål tidlig i siste periode. Det var vanskelig å se på TV-bildene at pucken hadde vært over målstreken.

Mot slutten satte Oliver Rystad inn Lørenskogs redusering.

Storhamar var opptatt med mesterligaspill da den nye eliteseriesesongen startet opp forrige uke. Laget har siden dobbelttriumfen mistet sin kaptein Patrick Thoresen til Djurgården i Sverige.

Stavanger Oilers fikk med seg 5-3 fra hjemmemøtet med Comet Halden. Daniel Kissel scoret vertenes første og siste mål.

I Sarpsborg ble det 3-1 til Sparta over Lillehammer. Etter to runder står VIF, Sparta og Oilers med seks poeng.

