USA brøt tapsrekken i Solheim Cup – snøt «Tuttas» Europa for historisk tittel

Det europeiske laget lå under 6-10 før den siste turneringsdagen med 12 singlekamper. USA trengte «bare» 4,5 av de tolv poengene som var i spill for å være sikret seieren i Solheim Cup.

– Vi kommer til å gå ut med det vi har, så får vi se hvor lenge det holder. Vi trenger et mirakel for at det skal gå hele veien. Det er vi fullt klar over, sa «Tutta» til Eurosport foran søndagens kamper.

Søndagens Solheim Cup-finale utviklet seg til et nervepirrende drama, og Tutta fikk nesten mirakelet hun ønsket seg.

Verdensener Nelly Korda (USA) fikk det ikke til å stemme mot Charley Hull, og 26-åringen tapte overraskende sin duell. Lagvenninne Alison Lee tapte også klart sin kamp mot britiske Georgia Hall.

Drama

Megan Khang, Allisen Corpuz og Rose Zhang gjorde imidlertid alle jobben komfortabelt og ga USA en 13-8-ledelse etter at fem kamper var unnagjort. Dermed behøvde amerikanerne «bare» halvannet poeng på de siste sju kampene.

Det ble imidlertid alt annet enn komfortabelt. Debutant Esther Henseileit (Europa) lå an til seier mot Andrea Lee, men amerikaneren reddet et halvt poeng til 8,5-13,5.

Så vippet franske Céline Boutier duellen mot Lexi Thompson i sitt favør til 9,5-13,5.

Svenske Maja Stark reddet så uavgjort mot Lauren Coughlin, og med fire gjenværende kamper sto det 10-14. Europa-debutanten Albane Venezuela holdt lenge stø kurs mot seier mot verdenstoer Lilia Vu, men amerikaneren reddet til slutt uavgjort på et dramatisk siste hull.

Dermed tok USA seg opp i det 14,5 poengene de trengte for å vinne.

Da hjalp det ikke for Europa at Leona Maguire og Madelene Sagström vant sine dueller mot henholdsvis Ally Ewing og Sarah Schmelzel. Jennifer Kupcho (USA) slo Linn Grant, og USA vant 15,5-12,5.

Les også: «Tuttas» Europa fortsetter å slite i Solheim Cup – USA i god ledelse

Verdenseneren glitret

Anført av en strålende Korda fikk USA en kjempestart på den prestisjetunge turneringen. I tospann med Megan Khang slo verdenseneren Georgia Hall og Leona Maguire i fourball, mens hun i foursome slo Esther Henseleit og Charley Hull sammen med Allisen Corpuz. En kjempestart ga 6-2-ledelse etter dag én.

USA klarte imidlertid ikke å øke ledelsen sin i de to påfølgende rundene lørdag, hvor det ble 2-2 i både foursome og fourball. Dermed sto det 10-6 foran de tolv singlekampene søndag.

Årets utgave av den prestisjetunge duellen mellom Europas og USAs største golfstjerner ble spilt på Robert Trent Jones Golf Club i Gainesville i den amerikanske delstaten Virginia.

Les også: Tutta kan skrive golfhistorie – her er alt du trenger å vite om Solheim Cup