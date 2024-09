Idrettspresident Zaineb Al-Samarais masteroppgave inneholder tekstlikheter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kanalen har gjennomgått Al-Samarais masteroppgave ved bruk av flere verktøy. Analysen viser at oppgaven har likheter med andre tekster tilsvarende fem prosent.

Blant annet skal det dreie seg om en masteroppgave fra 2009, Wikipedia-artikler og en kronikk. Ingen av at disse er oppgitt som kilder.

Al-Samarai svarer i en uttalelse gjennom presseavdelingen i Norges idrettsforbund.

«Da jeg skrev masteroppgaven min for 12 år siden husker jeg at jeg brukte mye tid på å kildehenvise. TV 2 har nå opplyst meg at de har funnet tekstlikhet som utgjør i underkant av fem prosent av oppgaven min. Jeg forsøkte så godt jeg kunne å gjøre det som var riktig. Jeg synes det er leit om jeg ikke har lyktes med dette», sier idrettspresidenten i en uttalelse tilsendt TV 2.

Al-Samarai hadde nåværende fotballpresident Lise Klaveness som veileder da hun skrev oppgaven. Klaveness kan ikke kommentere forholdene, sier hun til TV 2.

Tidligere i år gikk to av regjeringens statsråder, Sandra Borch (Sp) og Ingvild Kjerkol (Ap), av etter at pressen fant tekstlikheter i deres masteroppgaver.

